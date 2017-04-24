«Почва» для российского гражданства

22.03.2017 11:48:15

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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В России может быть введен новый принцип получения гражданства. Кому он будет полезен, а кому напротив создаст трудности – да и насколько необходим он сегодняшней России?

И вот проект подобного закона, инициированный первым зампредом комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным и Натальей Поклонской, был зарегистрирован недавно в Госдуме.

Документ предполагает внесение поправок в законы «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ» - а конкретно, предлагается отнести под категорию «носителей русского языка» граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России».

Кроме того, предполагается отменить требование о предоставлении документа о выходе из гражданства иностранного государства, из-за которого «процедуры получения вида на жительство и самого гражданства РФ поставлены в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников».

В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и даже Российской империи.

Идея, кстати, не нова – раньше уже были попытки переманить «зарубежных» русских и русскоязычных в Россию, но все они заканчивались бумажными протоколами без практических действий. Что будет сейчас – очередной блин комом или великое переселение народов в Россию?

Вот как комментирует работу, вышедщую из-под пера Затулина и Поклонской замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин: «В России хотели бы делать карьеру многие выходцы из республик бывшего Союза. Это специалисты, которые как раз могли бы принести нам пользу, учитывая постепенное возрождение промышленности в России. Но у специалистов из бывших советских республик возникают серьёзные проблемы при переезде в Россию. Поскольку без гражданства на квалифицированную работу их не берут. Вот именно таким русским и русскокультурным надо давать зелёный свет».

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