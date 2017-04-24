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Рубрика / Религия
Очередной прокол
|22.03.2017 11:37:22
Первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров, выступивший недавно с критикой ханафитского мазхаба, поднял новую волну страстей, разместив на своей странице в Facebook репост статьи под кричащим заголовком «Педофилия в исламе».
До этого Батров опубликовал ряд резонансных статей о ханафитском мазхабе, где в частности, затронул вопрос одобрения некоторыми ханафитскими улемами браков с участием несовершеннолетних детей. В своей статье «Учение Абу Ханифы попало в ДУМ РТ под негласный запрет?» автор, в частности, заявил что ханафитский ученый Мухтасар аль-Кудури («Конспект аль-Кудури») одобрял браки с участием неполовозрелых детей. По словам Батрова, в труде Аль-Кудури «собрано все то средневековое мракобесие, которого нет в Коране, но которое стало частью исторической ханафитской традиции».
Публикации вызвали недоумение в мусульманском сообществе. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов осудил попытки внести внутримусульманский раскол посредством «дискредитации мазхабов».
По всей видимости, репост материала «Педофилия в исламе» с вопросом «Фейк или правда?» стал своего рода продолжением рассуждений Батрова о месте педофилии в ханафитском мазхабе.
Автор статьи, привлекшей внимание заммуфтия, попытался доказать, что ислам якобы проповедует сексуальные отношения с маленькими детьми и для пущей убедительности опубликовал фотографию, сделанную в секторе Газа. На снимке запечатлены нарядно одетые молодые мужчины, каждый из которых держит за руку маленькую девочку в белоснежном платье.
Как рассказал ИА IslamNews палестинский политолог Омар Абу Карим, данный снимок хорошо известен в арабском мире. Он был сделан несколько лет назад на групповой свадьбе в Газе. Однако девочки, изображенные на фото, вовсе не невесты, а маленькие родственницы женихов. С тех пор исламофобы активно используют данное фото, чтобы опорочить религию мусульман.