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Рубрика / Религия
Муфтий Крганов осудил попытки «дискредитации мазхабов»
|22.03.2017 11:25:38
Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов осудил попытки внести внутримусульманский раскол посредством «дискредитации мазхабов».
«Мы наблюдаем волну новых вызовов – это внутренний раскол мусульманского общества. Если раньше на нас нападали извне, то сейчас начинается работа по расколу внутри, по дискредитации, в частности, наших мазхабов, наших ученых. Пытаются переиначить, пересмотреть их авторитет», — заявил Крганов, выступая на встрече с молодежью в Пятигорске.
По его словам, попытки такой ревизии могут внести сумятицу в сознание мусульман. «Получается, что для простого обывателя встает вопрос: если ошибались шейхи наших мазхабов, тогда кому же следовать?», — отметил выступающий.
Также он выразил опасения в связи с «популяризацией реформатов».
«Мы наблюдаем, — сказал Крганов, — что идет системная работа по популяризации, я бы сказал, революционеров, реформаторов, которые 100 лет назад внесли большой раскол в исламскую среду. Вплоть до того, что приверженцев, как мы говорим, традиционного ислама, имеется в виду ислама пророческого, классического, записывают чуть ли не в салафиты и в ваххабиты. Этому нужно давать научное опровержение».
Ранее первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров опубликовал ряд статей, где подверг сомнению положения традиционного ханафитского мазхаба, который, по его словам, входит в противоречие с учением основателя мазхаба – Абу Ханифы.