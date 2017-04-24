В Госдуме рассказали о новом принципе получения гражданства РФ

20.03.2017 18:22:07

На российское гражданство смогут претендовать те, кто родился на "исторических российских землях" - в Российской Империи и Советском Союзе, а также их потомки по прямой линии. Эту инициативу депутат Госдумы Константин Затулин ("Единая Россия") представил на парламентских слушаниях на тему политики в отношении соотечественников. Участники слушаний идею поддержали, говорится в рекомендациях по итогам мероприятия.

Участники слушаний напомнили, что фактически не выполняется поручение Президента РФ от 2012 года об ускоренном порядке "предоставления российского гражданства нашим соотечественникам - носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Российской Империи, и в Советском Союзе". В связи с этим надо снять существующие ограничения, записано в рекомендациях по итогам мероприятия с участием парламентариев, представителей министерств и самих соотечественников.

Законопроект на эту тему уже внесен в Госдуму, и его концепцию поддержал профильный комитет по СНГ. Итак, что предлагает Затулин и его соавтор Наталья Поклонская? Депутаты считают, что русский паспорт нужно давать тем, кто родился на "русской территории", а также их потомкам по прямой восходящей линии. Сейчас гражданство дается только тем, кто постоянно проживал в России. Но документально подтвердить постоянное проживание значительно труднее, чем рождение, указал Затулин. Свидетельства же о рождении, как правило, хранятся в семьях, и в архивах ЗАГС.

Тех, кто "волей истории изгнан из страны в начале века или тех, от кого "уехало" само государство после распада СССР, нужно признавать гражданами РФ, уверен депутат. Причем вне зависимости от того, хотят ли они переехать в страну или нет.

Но реально ли нужен ли России такой закон, и не выйдет ли страна "из берегов", если откроются шлюзы для мигрантов из стран СНГ? О рисках революционных поправок тоже зашла речь на слушаниях.

- Услышал немало критики, что в результате принятия поправок в Россию переедет вся Средняя Азия, - сказал Затулин. - Во-первых, это ксенофобия. А во-вторых, претендующие на гражданство будут сдавать экзамены специальной комиссии, и если будет доказано, что они разделяют язык и культуру России, то тогда они получат возможность стать гражданами.

Таким образом, паспорта РФ не предполагается раздавать автоматом. Так что о "принципе почвы" - так предложенный механизм назвали в СМИ - речи не идет, пояснил автор инициативы.

Для того, чтобы получить паспорт РФ, претенденту, по нынешнему закону, придется отказаться от гражданства своей страны. Затулин предлагает реформировать и эту систему. Было бы справедливо не предъявлять к таким претендентам требования отказа от гражданства страны проживания, сказал он. "Таким образом, реально человек сможет стать обладателем гражданства страны, в которой живет, и гражданства РФ", - полагает депутат.

Концепцию поправок уже поддержал профильный комитет по СНГ (при условии доработки) и вскоре их рассмотрит Госдума.

Принять такой закон чрезвычайно важно, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В качестве аргумента он привел "катастрофически малые цифры" перехода в российское гражданство украинцев.

Швыдкой и сам предложил интересную идею. А именно - законодательно ввести льготы для соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы они могли ими пользоваться на территории РФ. Например, блокадники, приезжающие в Санкт-Петербург, сейчас не могут пользоваться льготным проездом на общественном транспорте, назвал проблему он.

Татьяна Замахина

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