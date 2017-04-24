Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 17:01:32
- Успешная стыковка на земле Байконура далее »
- 14:34:49
- ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
- 13:55:58
- В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
- 13:16:50
- Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
- 11:36:13
- Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
- 14:23:52
- Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
- 14:13:36
- Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
- 12:46:32
- Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
- 12:26:26
- ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
- 12:17:54
- Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »
-
Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »
-
Русский мир. Кто с нами? далее »
-
Ответ на угрозу. Время покажет далее »
-
Россия - Украина: история развода. далее »
-
Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »
-
Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »
-
Почему русским не дают российское гражданство далее »
Детали
В Госдуме рассказали о новом принципе получения гражданства РФ
|20.03.2017 18:22:07
На российское гражданство смогут претендовать те, кто родился на "исторических российских землях" - в Российской Империи и Советском Союзе, а также их потомки по прямой линии. Эту инициативу депутат Госдумы Константин Затулин ("Единая Россия") представил на парламентских слушаниях на тему политики в отношении соотечественников. Участники слушаний идею поддержали, говорится в рекомендациях по итогам мероприятия.
Участники слушаний напомнили, что фактически не выполняется поручение Президента РФ от 2012 года об ускоренном порядке "предоставления российского гражданства нашим соотечественникам - носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Российской Империи, и в Советском Союзе". В связи с этим надо снять существующие ограничения, записано в рекомендациях по итогам мероприятия с участием парламентариев, представителей министерств и самих соотечественников.
Законопроект на эту тему уже внесен в Госдуму, и его концепцию поддержал профильный комитет по СНГ. Итак, что предлагает Затулин и его соавтор Наталья Поклонская? Депутаты считают, что русский паспорт нужно давать тем, кто родился на "русской территории", а также их потомкам по прямой восходящей линии. Сейчас гражданство дается только тем, кто постоянно проживал в России. Но документально подтвердить постоянное проживание значительно труднее, чем рождение, указал Затулин. Свидетельства же о рождении, как правило, хранятся в семьях, и в архивах ЗАГС.
Тех, кто "волей истории изгнан из страны в начале века или тех, от кого "уехало" само государство после распада СССР, нужно признавать гражданами РФ, уверен депутат. Причем вне зависимости от того, хотят ли они переехать в страну или нет.
Но реально ли нужен ли России такой закон, и не выйдет ли страна "из берегов", если откроются шлюзы для мигрантов из стран СНГ? О рисках революционных поправок тоже зашла речь на слушаниях.
- Услышал немало критики, что в результате принятия поправок в Россию переедет вся Средняя Азия, - сказал Затулин. - Во-первых, это ксенофобия. А во-вторых, претендующие на гражданство будут сдавать экзамены специальной комиссии, и если будет доказано, что они разделяют язык и культуру России, то тогда они получат возможность стать гражданами.
Таким образом, паспорта РФ не предполагается раздавать автоматом. Так что о "принципе почвы" - так предложенный механизм назвали в СМИ - речи не идет, пояснил автор инициативы.
Для того, чтобы получить паспорт РФ, претенденту, по нынешнему закону, придется отказаться от гражданства своей страны. Затулин предлагает реформировать и эту систему. Было бы справедливо не предъявлять к таким претендентам требования отказа от гражданства страны проживания, сказал он. "Таким образом, реально человек сможет стать обладателем гражданства страны, в которой живет, и гражданства РФ", - полагает депутат.
Концепцию поправок уже поддержал профильный комитет по СНГ (при условии доработки) и вскоре их рассмотрит Госдума.
Принять такой закон чрезвычайно важно, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В качестве аргумента он привел "катастрофически малые цифры" перехода в российское гражданство украинцев.
Швыдкой и сам предложил интересную идею. А именно - законодательно ввести льготы для соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы они могли ими пользоваться на территории РФ. Например, блокадники, приезжающие в Санкт-Петербург, сейчас не могут пользоваться льготным проездом на общественном транспорте, назвал проблему он.
Татьяна Замахина
Другие материалы по теме
Константин Затулин о гражданстве для соотечественников
|
Стенограмма выступления Константина Затулина на Круглом столе «Гражданство Российской Федерации соотечественникам» в Институте стран СНГ.
Думские комитеты поддержали законопроект Затулина о гражданстве детей из смешанных семей
Профильный экспертный совет фракции «Единая Россия» одобрил законопроект Затулина о политубежище
Приехавшим из Украины бывшим бойцам «Беркута» предложили дать гражданство
|
Однако для этого сами они должны выразить готовность отказаться от украинского паспорта.
В Госдуме предлагают давать убежище в РФ беженцам из стран с развитой демократией
|
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий обращаться за политическим убежищем в Россию беженцам из стран с развитой демократией и имеющих безвизовый режим с РФ.
Депутат Затулин внёс в Думу законопроект о политическом убежище
В Общественной палате проведут экспертизу миграционных инициатив Затулина
Для неграждан из Латвии и Эстонии снят возрастной ценз для безвизового въезда в Россию
Соотечественники поддерживают законопроекты К. Затулина
|
Константину Затулину продолжают поступать отклики на внесенные им законопроекты по гражданству РФ для носителей русского языка, и по российскому гражданству детей, родители которых имеют разное гражданство.
Состоялось первое в 2017 году заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом