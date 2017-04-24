В ГД обсуждают право граждан стран СНГ просить политического убежища в РФ

20.03.2017 15:39:26

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») предлагает дать право гражданам стран, имеющих безвизовый режим с РФ, в том числе стран СНГ, просить политического убежища в РФ.

«С политической точки зрения я вижу задачу в том, и мы собираемся ее осуществить, чтобы законом, если не получается иным образом, удостоверить право политического убежища и политической иммиграции в РФ, в том числе для жителей стран СНГ и для Украины в том числе», — заявил Затулин в ходе парламентских слушаний в нижней палате парламента.

Затулин напомнил, что «в 1997 году, утверждая положение о политическом убежище в РФ, президент Борис Ельцин исключил из него возможность получения политического убежища гражданам стран с безвизовом режимом с РФ». «Это неправильно», — уверен депутат.

Затулин призвал убрать «несуразности» законодательства в сфере гражданства. «Есть такая дата, как 2014 год, в силу прошедшего на Украине к нам следовали тысячными толпами беженцы с Украины, которых мы должны были в этом случае всячески приветствовать, если они захотели бы, а они захотели, обосноваться в РФ», — напомнил он.

«Но к сожалению, этого не произошло или не произошло в тех масштабах, которые требуются, и на сегодняшний день при том, что по данным МВД, у нас въехало в страну после 2014 года свыше 1 млн человек, тех кто потом не выехал из нее, а гражданство предоставлено только одной десятой этой части, остальные 900 тыс. человек находятся в процессе обретения возможности легального трудоустройства, натурализации, в конце концов гражданства РФ», — привел данные парламентарий.

«Как они могут действовать? Через программу добровольного переселения соотечественников в РФ. Честно говоря, язык не поворачивается назвать то, что произошло на Украине, добровольным переселением. Это бегство, это спасение от войны и политических репрессий», — подчеркнул Затулин.

Затулин убежден, что норма о том, чтобы в упрощенном порядке предоставлять гражданство соотечественникам невзирая на то, что собираются они переезжать в Россию или находиться в местах проживания, должна быть реализована. «Противоречия между законом о государственной политике и законом о гражданстве должно быть устранено», — уверен он.

«Единственная реальная возможность, чтобы это встало в повестку дня, заключается в том, готовы ли мы в РФ к отказу от тех положений закона о гражданстве, которые требуют от всех и каждого в случае перехода в российское гражданство отказаться от имеющегося», — рассуждает парламентарий.

«Я полагаю, что когда речь идет о мигрантах, когда речь идет даже о носителях русского языка, которые не обязательно относятся к числу народов, исторически проживающих на территории РФ, норма отказа от гражданства вполне естественна», — заявил Затулин. «Но когда речь заходит о соотечественниках, в силу всего с нами происшедшего было бы справедливо отказаться от требований отказа от гражданства страны проживания, что не противоречит Конституции. Таким образом реально человек сможет стать обладателем гражданства станы, в которой живет, и гражданства РФ», — полагает депутат.

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