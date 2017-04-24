"Джадидиты" или кораниты?

20.03.2017 11:00:27

Провокационные материалы, которые в последнее время публикуются с целью дискредитации одной из юридических школ (мазхабов) в суннизме, вызвали ряд ответных статей и множество комментариев. Предлагаем вашему вниманию мнение известного мусульманского журналиста Абдулмукмина Гаджиева.

Одна из мудростей Всевышнего Аллаха в становлении, закреплении и распространении четырёх классических правовых мазхабов состояла в утверждении стержневых основ исламского права и ислама как такового. Какой бы учёный впоследствии не доходил до степени иджтихада, он должен был руководствоваться известными общими правовыми принципами, не выходить за рамки единогласных мнений учёных, так или иначе учитывать мнение большинства учёных и общий подход правоведов к шариатским доказательствам. Это позволило фикху устояться и не размыться. Чего, например, нельзя сказать о фикхе рафидитов (шиитов).

Научная полемика между правоведами и другими обладателями знаний - это одно дело. Но когда по сути неграмотные в шариате околорелигиозные деятели пытаются в востоковедческом стиле расшатывать устои распространённого в их местности мазхаба путём посягательства на честь и научную ответственность известных имамов, распространяя небылицы, они тем самым отдаляют общество от ислама как такового. И имам Абу Юсуф (رحمه الله) выбран для этой роли неслучайно.

Следующий шаг после расшатывания позиций мазхаба - это отказ от Сунны, как источника шариата. Отрезав имама-основателя мазхаба от его учеников и школы в общем, гораздо легче проталкивать свои идеи, подгоняя их под общие слова имама и его правила. Точно так же, отрезав Коран от Сунны, основная задача которой - это разъяснение Книги Аллаха, гораздо легче расшатать ислам и отдалить от умов людей его правильное понимание.

Имя Абу Ханифы (رحمه الله), приверженность к которому декларируют эти деятели, служит лишь прикрытием их целей и идей, которые не имеют никакого отношения ни к самому Абу Ханифе, ни к тому что они называют традиционным исламом, за который они якобы выступают.

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