Санкции Порошенко против российских банков оказались фиктивными

17.03.2017 17:37:05

Президент Украины Петр Порошенко на год запретил российским банкам на Украине каким бы то ни было образом выводить свои капиталы за границу. Эксперты «МК» утверждают, что Киев идет на поводу радикалов, желая избежать политического кризиса, но эта политика ведет лишь к еще большей катастрофе.

Это решением стало логическим продолжением попыток украинских властей перехватить инициативу в антироссийских выступлениях у радикалов. Сначала в Киеве заявили о продолжении блокады Донбасса на государственном уровне, а теперь взялись за банки, которые всю неделю осаждали боевики из «Азова». Впрочем, как рассказал «МК» политолог Денис ДЕНИСОВ, Порошенко не станет всерьез бороться с российскими банками:

«Президент Украины выбрал тактику перехвата инициативы у радикалов: сначала блокада Донбасса, теперь санкции против банков... Но это вовсе не значит, что Киев собрался выдавливать российские банки, которые составляют около 10-15% всей украинской отрасли. В противном случае, по республиканской банковской системе будет нанесен очень серьезный удар. Украинские власти, конечно, будут принимать какие-то безвредные санкции, чтобы отчитаться перед радикалами, но не более того. В частности, запрет на вывод капиталов за границу ничем не вредит «дочкам» российских банков, так как последние несколько лет деньги шли как раз в обратном направлении. И здесь следует задать вопрос руководителям российским банков, почему они это делают, учитывая сложные взаимоотношения между Москвой и Киевом, а также ситуацию на Донбассе»

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в 2016 году российские инвесторы вложили в Незалежную 1,667 миллиардов долларов. При этом, 88% инвестиций поступили именно в банковский сектор.

Вероятно, в Киеве так и не вспомнили бы о том, что получают деньги от «оккупанта», если бы российские банки не признали паспорта самопровозглашенных республик Донбасса. В связи с этим украинские радикалы осадили российские «дочки» и стали требовать от властей решительных действий, угрожая чуть ли ни очередным Майданом.

«Все понимают, что «дочки» российских банков имеют большое значение для украинской экономики, поэтому применять против них серьезные санкции не будут. Но и игнорировать то, что материнские структуры признают документы ДНР и ЛНР, в Киеве не могут, так как это сильно раздражает радикалов. Решение о санкциях Порошенко принимал не из-за экономической целесообразности, а по политическим мотивам. Таким образом он пытается купировать политический кризис и не дать своим противникам настраивать против него украинское общество», - заявил «МК» глава украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Между тем, в погоне за еще большим радикализмом помимо Порошенко 16 марта отличились и депутаты Киевсовета. Как сказано на сайте городского парламента, 93 из 120 избранников народа проголосовали за то, чтобы рекомендовать всем столичным предприятиям разорвать отношения с представителями России. Кроме того они попросили мэра Виталия Кличко обратиться в СНБО с предложением узаконить их постановление на государственном уровне.

О причинах и последствиях уступок радикалам со стороны украинских властей «МК» рассказал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин:

- Украинские политики принимают свои решения, руководствуясь исключительно логикой удержания власти, а не государственными интересами. Если они и дальше будут идти на поводу у радикалов, страну ждет еще большее ухудшение экономического положения. Однако ничего другого Порошенко и его окружение придумать не могут, так как у них очень низкий рейтинг популярности, а за радикалами стоит большая общественная поддержка, которой они обзавелись в связи с тем, что население разочаровано плодами «революции достоинства». Борьбы с коррупцией нет, улучшения социально-экономического положения нет, никакого решения проблемы Донбасса тоже нет. Вместе с нарастанием общественного недовольства растет и популярность радикалов. Киевская власть уже не может применять против них силу и вынуждена идти у них на поводу, желая как можно дольше оставаться у власти. Конечно, в украинском обществе есть и те, кто хочет договариваться с Россией, но они запуганы как радикалами, так и действующей властью, и не могут повлиять на украинские события.

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