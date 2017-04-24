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Детали
Как шакалы
|17.03.2017 15:50:47
По просьбе Константина Федоровича Затулина сайт «Материк» предлагает читателям ознакомиться с высказываниями представителя Меджлиса* Мустафы Джемилева в интервью изданию «Обозреватель». Без комментариев.
"Как шакалы": Джемилев раскрыл схему России в войне с Украиной
Россия начала агрессию в Украине по схеме, которую можно назвать методом шакалов.
Об этом в интервью "Обозревателю" заявил один из лидеров крымскотатарского народа, народный депутат от Блока Петра Порошенко и советский диссидент Мустафа Джемилев.
"Россия все время поддерживала сепаратистские силы в Крыму. Политики вроде Константина Затулина и Юрия Лужкова все время приезжали и говорили, что это русская земля. Россия просто выжидала момент, когда это удобнее будет сделать. То есть по методу шакалов. И когда увидела, что Украина ослаблена, стала действовать", – отметил Джемилев.
По его словам, при правлении беглого президента Виктора Януковича Вооруженных сил в Украине практически не было – все разворовали.
"Помню, после аннексии Крыма мы в Верховной Раде обсуждали ситуацию. И министр обороны сказал, что у нас формально в Вооруженных силах 43 тысячи человек, а на самом деле готовы выполнять приказ всего около 6 тысяч человек. Что это по сравнению с 1,5 миллионной армией РФ?" – подытожил Джемилев.
Как сообщал "Обозреватель", также Джемилев рассказал, как Москва планировала отобрать Крым еще до развала СССР.
* Организация «Меджлис крымско-татарского народа» признана экстремистским общественным объединением, деятельность которой запрещена на территории России.