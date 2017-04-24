«Есть ощущение, что Лукашенко довел белорусов до белого каления»

16.03.2017 13:32:52

Введение моратория на декрет о тунеядцах не остановит протестных выступлений в Белоруссии, поскольку социальное возмущение вызвано тяжелой экономической ситуацией в республике в целом, и «закон о тунеядцах» — частное проявление общего кризиса. Об этом заявили опрошенные эксперты.

«Есть ощущение, что Лукашенко довел белорусов до белого каления. Этого никто не ожидал. Похоже, что на фоне конфликтов с Россией, на фоне ухудшения экономической ситуации режим Александра Лукашенко столкнулся с серьезными неприятностями. Непонятно, приведут ли они к политическому кризису, но на данный момент продолжение протестов демонстрирует, что не стоит исключать возможность такого кризиса», — сказал политолог Павел Святенков.

Лукашенко, по его словам, «ловко играет на стороне белорусских националистов, которые, в свою очередь, выступают за отрыв Белоруссии от России».

«Как и Янукович несколькими годами ранее, Лукашенко сам создает условия для своего свержения. Делая ставку на белорусский национализм, Лукашенко повторяет ошибку, которую ранее совершил Янукович, также делавший ставку на партию „Свобода“. Он по неизвестной причине считал, что кандидат от этой партии станет удобным партнером в ходе президентской избирательной кампании. В итоге Янукович был свергнут и, судя по всему, Лукашенко идет по той же тропе», — полагает Святенков.

Заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев полагает, что в настоящее время белорусское руководство не способно полностью контролировать ситуацию c протестами в стране.

«Акции протеста проходят повторно не только в Минске, который традиционно использует политическая оппозиция и какие-то радикальные элементы для своих выступлений, но и по всей стране. Декрет № 3 вызывает недовольство, потому что люди вынуждены платить неизвестно за что из-за того, что формально они числятся безработными, а на самом деле, конечно же, работают. Самое главное заключается в том, что эти акции оказались неожиданными для власти. И власть, конечно же, растерялась. Сейчас можно говорить о том, что президентская администрация, правительство, не полностью контролируют ситуацию в стране», — сказал эксперт.

По словам Фадеева, руководство Белоруссии сейчас пытается изменить ситуацию в свою пользу. «Очевидно, что в скором времени предполагается принять изменения, связанные с президентской властью. Поговаривают о референдуме, который пройдет то ли осенью, то ли зимой. И на этот референдум будет вынесен вопрос о продлении срока полномочий президента. Естественно, республиканские власти не заинтересованы в том, чтобы в этот период страну потрясали какие-то волнения. Поэтому, с одной стороны, власти Белоруссии пытаются запугать организаторов административными наказаниями, штрафами, с другой стороны, они пошли на то, чтобы заморозить на год действие этого декрета. А это говорит о том, что референдум о пролонгировании сроков полномочий президента состоится как раз в это время», — сказал Фадеев.

Он назвал странными заявления Лукашенко о том, что он готов до 1 мая трудоустроить всех безработных. «Однако это невозможно сделать по определению. Видимо, сам президент не отдает себе отчета в том, что эта задача невыполнима. Дело в том, что сотни тысяч белорусов находятся за границей. Они вынуждены уехать, поскольку применения своим рабочим рукам, знанию и талантам в республике найти не могут из-за кризисной экономической ситуации. Они уезжают и работают в разных странах — до 500 000 белорусов могут работать в России. Естественно, по этому декрету они тунеядцы, поскольку они не платят налоги в РБ. Если представить, что эти сотни тысяч людей, а это профессионалы, специалисты высокой квалификации, вернутся в республику, появляется вопрос — где их могут трудоустроить?», — сказал Фадеев.

По его оценке, всё говорит о том, что «кризисное состояние экономики порождает кризис и разруху в умах управленцев Белоруссии, и они судорожно пытаются исправить ситуацию знакомыми им волюнтаристскими методами ручного управления».

Белорусский политолог и экономист Дмитрий Болкунец отметил, что мораторий был введен 9 марта, и это никак не отразилось на протестных настроениях. «Выступления продолжились и после введения моратория, никакого спада протестных настроений не случилось. Особенно поразителен тот факт, что впервые в современной Белоруссии выступления прошли в райцентре, в городе Рогачев, население которого составляет 35 000 человек. Это очень сильный звоночек. Причем на этих акциях в райцентрах не было оппозиции. Это электорат Лукашенко вышел на акции протеста и потребовал его отставки. Люди возмущаются отсутствием работы, рабочих мест. Массовая акция была в Орше. Это самая крупная акция в Орше с 1991 года. В Бобруйске тоже огромное количество людей вышло на митинг — больше 1000 человек. Они выходят протестовать, протестуют мирно, когда выходит мэр города, выгоняют его. Это показывает катастрофический разрыв между обществом и властью Они друг друга не слышат и не понимают», — сказал Болкунец.

Он обратил внимание на то, что белорусская власть живет в иллюзиях, будто бы все акции организует оппозиция. «Но там нет никакой оппозиции. Некоторые протестующие выходят с государственными флагами. Выходит вчерашний электорат Лукашенко, который разочаровался в нем. Выходят пенсионеры, молодежь, работающие и безработные люди. Это очень серьезный звоночек для власти», — уверен эксперт.

Он прогнозирует, что протестные настроения будут нарастать. Эксперт напомнил, что 25 марта в Минске ожидается массовый митинг, а оппозиция заявляет об акциях протеста по всем городам страны. «Эти акции солидарности и гражданского сопротивления по отношению к действующему белорусскому руководству могут стать беспрецедентными в истории Белоруссии», — отметил он.

Социальные возмущения, по оценке Болкунца, привели в панику белорусское руководство, которое пытается путем арестов сбить протестный накал. «Лукашенко, конечно, боится массовых акций и „майдана“. По всем белорусским телеканалам показали пропагандистский фильм о том, что в стране готовится „майдан“. В фильме людей призывают сидеть дома. Причем этот „майдан“ в том виде, в каком его сейчас подают белорусские СМИ, выгоден для Лукашенко. Он пытается показать Москве, что в Белоруссии возможно повторение украинских событий, а он стоит начеку, защищает республику, и будет и дальше ее успокаивать, лишь бы только Москва давала деньги. Этот сценарий очень похож на тот, когда Янукович за несколько недель перед своим крахом приехал к Путину и попросил у него денег», — сказал Болкунец. Он полагает, что, получив желаемое от России, Лукашенко продолжит свою игру на противоречиях между Москвой и Западом.

Как сообщалось ранее, в 2015 году в Белоруссии был принят декрет «О предупреждении социального иждивенчества», который предусматривал взимание налога с официально нетрудоустроенных граждан Белоруссии. Вступление этого декрета в силу вызвало волну массовых выступлений во многих городах страны, которые в итоге заставили белорусское руководство ввести мораторий на действие декрета. Но и эта мера не привела к существенному снижению напряженности.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.