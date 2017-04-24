Украина планирует публично наказать Самойлову за выступление в российском Крыму

15.03.2017 12:45:04

Украина может разрешить въезд на территорию страны российской конкурсантке Евровидения-2017 Юлии Самойловой и привлечь ее к ответственности за поездку в Крым. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, в связи с тем, что Самойлова в 2015 году выступала в Крыму, Украина рассматривает два варианта развития событий – вовсе не пускать певицу на территорию страны или разрешить въезд и привлечь к ответственности якобы за нарушение украинского законодательства.

«Я считаю правильным идти по второму варианту. Пусть приезжает, но несет ответственность за нарушения законодательства Украины. Такое решение будет оптимальным с разных сторон, так как мы не запрещаем визит российской конкурсантки в Украину, но и публично покажем, на ее примере, что не собираемся оставлять безнаказанным факты нарушения государственной границы Украины», – написал Геращенко.

При этом он выразил надежду, что «наши западные партнеры отнесутся с пониманием к такому решению».

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