Донбассу грозит блокада по крымскому сценарию

14.03.2017 14:11:25

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Украинский штаб блокады Донбасса потребовал освободить всех пленных, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях. В противном случае активисты украинских батальонов грозят устроить населению Донбасса невыносимые условия: закрыть поставки грузов, электричества и воды. Подобная изоляция территории при молчаливой поддержке Киева уже имела место в Крыму.

«Мы закроем полностью все поставки товаров и грузов, электроэнергии, воды и прочего, которые будут поступать на оккупированные территории, для того чтобы организовать там невыносимые условия для населения. Чтобы они начали разговаривать со своими Захарченко и Плотницкими», – заявил в пятницу координатор штаба блокады Донбасса Анатолий Виногродский.

Кроме того, активисты обещают полностью остановить поставки угля из России уже со 2 апреля 2017 года. «Со 2 апреля мы начнем активную фазу блокады, мы перестанем пропускать уголь из России», – сказал Виногродский. Он уточнил, что участники блокады Донбасса требуют от правительства Украины до 2 апреля заключить договоры на поставку угля из стран, «которые не воюют с Украиной». «Мы дали правительству срок до 2 апреля подписать договора на поставку угля из стран, которые не ведут военные действия против Украины… Правительство должно до 2 апреля пересмотреть свою политику торговли с Россией», – отметил представитель активистов.

Что примечательно, на фоне обещаний полной блокады территорий активисты напоминают о страданиях простых людей на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). «Там люди страдают из-за того, что у нас идет война и эту территорию оккупировала Россия», – сказал Виногродский. Видимо, поэтому им теперь обещают еще больше страдания.

Напомним, железнодорожная блокада территорий идет уже не первый месяц. В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается в Донбассе. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

При этом организаторы блокады обязуются снять ее после реализации ряда требований: освобождения украинских пленных и принятия закона «О временно оккупированных территориях». Кроме того, участники акции заявили, что планируют взять «под эффективный украинский контроль» все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, через которые ведется торговля с Россией. Участники блокады также призывают украинцев поддержать национализацию российских компаний на территории Незалежной.

В ответ на это непризнанные республики востока Украины также выдвинули ультиматум киевским властям: снятие транспортной блокады или полная переориентация промышленности Донбасса на Россию. «Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран», – говорилось в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Это заявление так и не было услышано, после чего власти самопровозглашенных республик заявили о введении внешнего управления на работающих в республиках украинских предприятиях и прекращении поставок угля в Украину. Вчера же в ДНР линия соприкосновения между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и подконтрольной Киеву территорией получила статус госграницы.

Позиция Киева по экономической блокаде ДНР и ЛНР в итоге выглядит довольно противоречиво. Власти указывают на экономические потери Украины от происходящего. Так, по оценке премьера Украины Владимира Гройсмана, ежемесячные потери Незалежной от блокады составляют от 2 до 4 млрд. гривен (75–150 млн. долл.). Он подчеркивал, что блокада негативно отражается на экономике Украины. «То, что мы забирали свой уголь и использовали в наших целях для металлургии и для энергетики, было в интересах Украины. Мы с этого получали налоги в бюджет, из которого финансировали все потребности. Поэтому за блокаду заплатит каждый украинец соответствующими потерями», – пояснял премьер.

Об опасностях в связи с блокадой предупреждала и глава Нацбанка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева. Она, в частности, указывала, что длительное продолжение ситуации с блокадой железнодорожных путей в Донбассе приведет к замедлению экономического роста. «По нашим оценкам, по наиболее пессимистическому сценарию, продолжение блокады до конца года может замедлить экономический рост на 1,3 процентных пункта, то есть до 1,5% в текущем году», – констатировала Гонтарева.

«Из-за блокады Украина потеряет 3,5 млрд. долл. экспортной выручки в год – это 10% украинского экспорта, 4–5 млрд. гривен (до 185 млн. долл.) налоговых поступлений, что составляет 5% госбюджета и 50–70 тыс. рабочих мест, из которых 30–40 тыс. – на территориях, контролируемых украинской властью», – перечислял депутат Верховной рады Владимир Гусак. Помимо этого блокада Донбасса приведет к полной остановке ряда шахт и промышленных предприятий на территории провозглашенных республик и в контролируемых центральной властью регионах. «Эта блокада действительно наносит серьезный удар по экономическому росту нашей страны», – констатировал вчера представитель президента Украины в Верховной раде Артур Герасимов.

Вместе с тем Украина уже терпит убытки из-за экономической изоляции восточных территорий. Как известно, многие из предприятий, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях, по-прежнему зарегистрированы в Украине. В прошлом году они уплатили в украинский госбюджет свыше 1 млрд.. долл. налогов. При этом большинство украинских тепловых электростанций (производят треть электроэнергии и обеспечивают дома теплом) работают на антраците. И, по словам украинских чиновников, заменить донбасские поставки можно только российскими, но цена угля будет выше, а политические проблемы, которые стали причиной блокады, не решатся. Кроме того, в неподконтрольных Киеву районах Донбасса добывают кокс, из которого производится сырье для металлургических комбинатов. По обе стороны от линии разграничения работают и коксохимические заводы, и меткомбинаты, связанные между собой инфраструктурой и технологическими цепочками. Отсутствие поставок, по оценкам украинской стороны, приведет к недополучению нескольких миллиардов долларов валютной выручки.

Как будет развиваться ситуация – можно только гадать. Однако обещания активистов устроить Донбассу «полную изоляцию» почти повторяют сценарий прежней блокады Крымского полуострова. Напомним, как и сегодня с Донбассом, в 2015 году некоторые депутаты Верховной рады и представители «Правого сектора» (запрещена в РФ) организовали продовольственную и энергетическую изоляцию полуострова. Так же как и сегодня, Киев, называя Крым своей территорией, фактически не выступал против блокады полуострова.

Другой вопрос, если такая блокада все же может быть реализована, во сколько это обойдется российскому бюджету? К примеру, согласно расчетам немецкой Bild, Россия тратит почти 80 млн.. евро ежемесячно на зарплаты и выплату пенсий жителям непризнанных республик. Несколько выше были расчеты у компании Stratfor. Согласно их данным, Донбасс ежегодно обходится российским властям в 2 млрд.. долл.

И даже если в ДНР и ЛНР блокада будет развиваться по «крымскому сценарию», вряд ли это станет действительно непосильным для российского бюджета, уверен эксперт. «Для российского бюджета даже такой вариант будет подъемным. К тому же Донбасс в принципе может быть самодостаточным. Он может снабжать себя сам, но для этого нужно выстроить правильно вертикально интегрированные цепочки», – уверен замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

К слову, только за первые два месяца этого года Украина увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 357,6 млн.. долл., следует из данных Государственной фискальной службы Украины. При этом основным поставщиком осталась Россия. Импорт угля из РФ в денежном выражении составил 247,2 млн.. долл. (69% от расходов на импорт твердого топлива), из США – 65,4 млн.. долл. (18,3%), из Казахстана – 20,4 млн.. долл. (5,7%).

Вчера участники транспортной блокады Донбасса заявили о захвате их укреплений на станции Кривой Торец силами Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа полиции.

Ольга Соловьева

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