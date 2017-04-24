Глава Ростуризма о работе с отельерами: то, что делает мэр Сочи, исключительно правильно

14.03.2017 11:14:24

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает, что повышение цен в отелях, расположенных на Черноморском побережье, может погубить предстоящий летний сезон. Поэтому необходимо работать с отельерами, например, как это делают власти Сочи, отметил он.

«Мы призываем владельцев гостиниц не повышать цены и предлагаем подумать о вариантах снижения стоимости размещения на летний период именно сейчас. Потом приобретать подорожавшие турпродукты уже будет некому, летом снижать цены будет поздно. Нам нужно бороться за туриста, оказывая высококачественные услуги по доступным ценам. В противном случае турист может отправиться на отдых в другие, менее дорогие регионы или за рубеж. Поэтому то, что сейчас делает мэр Сочи Анатолий Пахомов, нам представляется исключительно правильным. Эффективная работа с собственниками средств размещения — это то, что нужно делать не только в Сочи, но и в других регионах нашей страны», — цитирует Сафонова пресс-служба городской администрации.

Этот летний сезон может стать серьезным испытанием для черноморских курортов, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Скорее всего, вновь будут открыты маршруты в Египет, Турцию. И то, что раньше люди ездили отдыхать в Сочи и Абхазию, в сезоне 2017 года уже подвергнется серьезным испытаниям», — сообщил он изданию «Sputnik Абхазия».

По мнению Затулина, в последнее время в республике наблюдается всплеск преступности, поэтому у многих российских бизнесменов отпадает желание вкладывать в Абхазию средства — это прямым образом мешает развитию экономики страны. Он выразил надежду, что эта проблема будет решена.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.