Отказ Латвии посещать военные объекты РФ создает новую опасность для Европы

13.03.2017 14:40:08

По мнению экспертов, отказ Латвии и ряда других стран НАТО посещать военные объекты РФ в своих целях используют генералы альянса. Но подобные решения создают дополнительный элемент опасности для европейских стран.



Политика открытости Минобороны РФ

Придерживаясь политики открытости, Минобороны России пригласило делегацию из военного ведомства Латвии посетить российские военные объекты. Речь идет о бригаде армейской авиации в городе Остров и Псковской дивизии ВДВ, по которым ранее латвийская сторона высказывала озабоченность. Но несмотря на все свои опасения, Латвия не стала отправлять туда свою делегацию.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров предполагает, что они не хотят приезжать, чтобы впоследствии не было необходимости нас к себе приглашать.

«Когда в советские времена наши ракеты и военные базы находились на территории восточной Германии, Запад сам настаивал на переговорах об ограничении обычных сил в Европе. Они требовали от нас открытости, готовы были пускать к себе различные инспекции и предоставлять доступ на свои военные объекты. Но как только в рамках политики открытости мы начали их приглашать к себе, и разрешили самолетам-разведчикам летать над нашей территорией, они тут же потеряли к нам интерес и стали наращивать группировку у наших границ.

На мой взгляд, политика уступок и односторонних действий очень вредна. Наоборот надо максимально ограничить их активность, запретить полеты самолетов разведчиков, имитировать размещение войск, чтобы они начали серьезно беспокоиться – что же там Россия задумала. В этом случае у НАТО вновь возникнет интерес к соответствующим взаимообязывающим договорам и инспекциям. Но сейчас в той же Прибалтике они делают то, что хотят, абсолютно не интересуясь нашим мнением на этот счет», - комментирует ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Конфронтация в интересах генералов НАТО

Как ранее неоднократно обращал внимание официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, мы инициативно, в духе доброй воли, уже на протяжении более двух лет, уведомляем своих европейских партнеров по различным каналам обо всех внезапных проверках и крупных учениях, чего в соответствии с Венскими договоренностями делать не обязаны.

Более того, Минобороны в прошлом году не менее 30 раз приглашало представителей НАТО посетить учения и военные объекты на территории нашей страны. Но со стороны альянса к нам поступило только одно аналогичное приглашение – на учения в Польше под названием «Анаконда-16». Да и то в альянсе отказались предоставить России требуемую по Венскому документу информацию. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что в НАТО не реагируют на наши приглашения, потому как хотят минимизировать отношения по линии России-НАТО. «Для стран Европы, особенно восточноевропейских государств, такой подход несет в себе дополнительный элемент опасности. В альянсе действительно плохо понимают реальную ситуацию, особенно под влиянием тотальной пропаганды средств массовой информации, где больше всего стараются англосаксонские СМИ. И поэтому иногда пугаются на пустом месте.

Так как НАТО руководят США, то до тех пор пока не изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном, вряд ли можно ждать реального улучшения по линии Россия – НАТО.

В НАТО заинтересованы в сохранении недоверия между военными ведомствами РФ и альянса. Более всего в сохранение конфронтации заинтересовано руководство альянса и генералы, занимающие высокие и хорошооплачиваемые должности в Брюсселе. Во избежание сокращения должностей им выгодно преувеличивать российскую опасность», - резюмируете эксперт.



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