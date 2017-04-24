"Пламенные реакционеры", "яркие контрреволюционеры" и члены "клуба друзей Натальи Поклонской собрались в храме св.Троицы на Воробьевых горах

09.03.2017 16:56:24

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Отпраздновать Торжество Православия в кругу верных ревнителей Православия, патриотического миссионерства, Патриарха Кирилла и Президента Путина, привести свидетельства подлинности мироточения бюста царя-мученика Николая Второго и опровергнуть ложь компрадорских либерализма, необольшевизма, украинства и литвинства собрались в храме на Воробьевых горах, настоятелем которого является отстаивавший идеалы Святой Руси в Новороссии прот.Андрей Новиков, глава Попечительского совета телеканала "Царьград" Леонид Решетников, зам. главного редактора "Царьграда", крупнейший специалист по православной охранительной мысли и борьбе с "ересью украинства" Михаил Смолин, исследователь царствования Николая Второго Петр Мультатулли, пом. о. Андрея Новикова по миссионерству Кирилл Фролов, гл.редактор "рупора по борьбе с мазепинством" газеты "Русь Триединая" харьковчанин Сергей Моисеев, лидер православных татар Динара Бухарова, преподаватели и студенты МГУ, политбеженцы из Новороссии и Малороссии. Участник "контрреволюционного Круглого стола" Кирилл Фролов отметил, что "яркие контрреволюционеры и пламенные реакционеры", православные патриоты и миссионеры стоят на твердых аксиомах и ценностях преданности Президенту Путину и Патриарху Кириллу, легитимности нынешнего Российского государства и незыблемости "ялтинско-потсдамского" мироустройства, считают травлю Натальи Поклонской, всего лишь констатировавшей факт мироточения бюста и икон царя - мученика Николая, проявлением беснования и антиправославного, антироссийского и антипутинского союза компрадорских либералов, необольшевиков и лоббистов русофобского антиправославного проекта "Украина". Например, Компрадорская "Новая г..." запустила фейк об отмене возвращения Исаакиевского Собора Церкви из - за "малочисленности сторонников возвращения" (о 10 тысячном Крестном Ходе за возвращение компрадоры умалчивают). Этот фейк подхватили "квазипатриотические необолы". Необолы и либерал-компрадоры вместе проводят кампанию лжи и клеветы против православных силовиков, Афонского Клуба и игумена Ефрема из афонского монастыря Ватопед. Игумен Ефрем - это альтернатива проглобалистскому Стамбульскому Патриарху Варфоломею внутри Константинопольского Патриархата, он привез в Россию Дары Волхвов и за это власти "Евросодома" посадили его на два месяца в тюрьму. ЕС и Варфоломею помогают местные троцкисты, оклеветывающие о. Ефрема, Георгия Полтавченко, Константина Малофеева, Леонида Решетникова и "Афонский клуб" в том, что они "объединились с либералами, предали Путина и хотят посадить на российский трон Майкла Кентского и сделали для этого штаб в Ватопедском монастыре", хотят построить сословное государство и прочую ерунду. Факт состоит в том, что необолы и либеральные компрадоры объединились против православных патриотов и ничем не брезгуют, чтобы их скомпрометировать и с этой целью они объединились с геополитическими противниками России типа Варфоломея. В свою очередь, Русская Церковь и Патриарх Кирилл - это подлинная опора России, а неприятие "историософской ереси украинства основывается на Священном Предании Церкви. Контрреволюционное собрание в храме на Воробьевых горах символично собралось именно 5 марта - в праздник Торжества Православия и издания святым Патриархом Тихоном Обращения по поводу Брестского мира, это общецерковный документ, гласящий, что "Церковь не может признать мир, по которому Мать городов русских - Киев и другие русские земли отторгаются от России". Более того, в праздник Торжества Православия во всех кафедральных соборах читаются анафемы всем раскольникам, еретикам и борцам с Церковью, в том числе анафметствавонным гетману Мазепе и Филарету Денисенко. Последняя анафема наложена не только на самого главу раскольнического "Киевского Патриархата", но и на всех его последователей, то есть Киевскую хунты и "ересь украинства". Вот ее текст, текст Определения Архиерейского Собора 1997 года об анафеме Филарету Денисенко: "Анафема Филарету Денисенко и ВСЕМ ТОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ. — Вселукавому Михаилу Денисенко, безбожному делу придавшемуся и главой нечистиваго сборища поставленному ради личного благополучия и рекшего себя бытии Патриархом киевским и всем того последователям — анафема"

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