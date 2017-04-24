Союз православных граждан выражает свое возмущение закрытием телепрограммы "Русский вопрос"

07.03.2017 15:47:25

Валентин Лебедев Председатель Союза православных граждан

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Председатель Союза православных граждан

В Союзе православных граждан возмущены закрытием на канале ТВ Центр авторской программы уважаемого православного русского политика Константина Затулина "Русский вопрос".

Программа затрагивала корневые проблемы, имеющие отношение к религиозной и национальной жизни России. Сегодня русские люди ‑ самый большой в Европе разделенный народ, подвергающийся серьезному ущемлению в своих правах и фактическому этноциду в оккупированной пронацистскими силами православной Малороссии. Константин Затулин и как Первый заместитель комитета Государственной Думы, и как популярный телеведущий постоянно поднимал эти злободневные вопросы в своей программе. Почему же совершенно безапелляционно, непосредственно перед началом борьбы за пост Президента России его лишают голоса? Причем пытаются представить дело так, что, якобы, против справедливого решения православного русского вопроса ‑ воссоединения разделенного русского народа Великой, Малой и Белой Руси – выступает российская власть. Почерк напоминает небезызвестную "Новую газету", распространяющую, в частности, дезинформации об отмене федеральной государственной властью решения о возвращении Русской Православной Церкви Исаакиевского Собора. Цель провокаций одна – подорвать авторитет основного кандидата на президентских выборах России, "первого мирянина страны" Владимира Владимировича Путина в глазах православного русского большинства населения страны и Русского мира.

Мы считаем необходимым скорейшее преодоление возможных последствий подобных провокаций и восстановление телепрограммы "Русский вопрос" в прайм-тайм ТВЦ. Надеемся также же на постановку православного русского вопроса в "прайм-тайм" российской политики.

Председатель Союза,

Валентин ЛЕБЕДЕВ

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