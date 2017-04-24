Трамп сэкономил на Украине, чтобы вернуть величие Америки

06.03.2017 13:27:21

Начало весны для Украины однозначно не задалось. Сначала «незалежная» получила серьезный удар с Востока, когда ЛДНР ввели внешнюю администрацию на украинских предприятиях, а теперь и с Запада — Конгресс США всерьез задумался над тем, чтобы урезать бюджет военной помощи Украине более чем в 2 раза.

Еще в декабре прошлого года, когда в Белом Доме царили порядки Барака Обамы, власти США планировали за 2017 год направить Украине на военные нужды 350 миллионов долларов. Однако в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США посчитали, что вполне достаточно будет и 150 миллионов, однако данное решение еще не окончательное. За данное предложение еще должно проголосовать большинство конгрессменов.

Но какую бы сумму Киеву не выделили — деньги все равно должны будут пойти на оружие. Предполагается, что американские миллионы «незалежная» пустит на приобретение летального оборонительного вооружения и обмундирование, однако в документе, составленном конгрессом США имеется оговорка — средства не могут быть потрачены на покупку зенитно-ракетных комплексов. Тем не менее, наличие данного пункта не отменяет того факта, что Запад, видимо, решил финансово помочь Украине не только в проведении реформ, но и разобраться с республиками Донбасса. За подобные меры неоднократно выступали многие американские политические и военные деятели, вроде главы комитета по вооруженным силам Сената США Джона Маккейна и первого замминистра обороны Боба Уорка. В Европе подобная идея не пользовалась популярностью. Наиболее ярым противником военной помощи Киеву со стороны ЕС был экс-глава МИД Германии Франк-Вальетр Штайнмайер, который отмечал, что подобные меры могут привести к нежелательным и катастрофическим последствиям.

Главный редактор журнала «Национальная Оборона» Игорь Коротченкосчитает, что ни 350 миллионов долларов, ни 150 — не является серьезной военной помощью.

«Это чистый пиар, не более того. На Украине средства либо разворовываются, либо неэффективно используются, поэтому очень показательно, что было принято такое решение. Видимо, украинские лоббисты в американском конгрессе не смогли убедить коллег в необходимости реальной военной помощи», — считает военный эксперт.

Впрочем, сам факт вероятного уменьшения дотаций более чем в два раза, говорит о том, что в американских верхах начали задумываться, а стоит ли оно того? Общественность в предложении комитета по ассигнованиям палаты представителей конгресса уже успела разглядеть руку Трампа, мол именно он посодействовал этому.

«МК» поинтересовался у политологов в связи с чем связано предложение американских конгрессменов.

Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ:

«Мне кажется, что тут дело не в «факторе Трампа», а в «факторе Порошенко». Америка видит, что он не может справиться с ситуацией в стране, например, с «добровольцами» устроившими торговую блокаду ДНР и ЛНР. Конгресс США понимает, что есть вероятность того, что оружие может попасть не в руки ВСУ, а неконтролируемым формированиям или деньги, просто-напросто, разворуют. Тем более, что требуемая Западом борьба с коррупцией на Украине сейчас не ведется. Это отчетливо показала история с деньгами Германии, которые должны были пойти на восстановление детских садов Донбасса, но так и не дошли до туда. Военную помощь в 150 миллионов долларов нельзя назвать реальной, это скорее символическая поддержка. На Украине еще с советских времен осталось большое количество вооружения. Военным на линии соприкосновения зачастую нужна теплая одежда, а не патроны и снаряды»

Вадим Карасев, глава украинского Института глобальных стратегий:

«Такие деньги Украине ничем не помогут. Они будут потрачены на несущественные вещи — приборы ночного видения и старенькие «хаммеры». В уменьшении военной поддержки с 350 до 150 миллионов долларов нет ничего удивительного. Сейчас США будут урезать размеры финансовой помощи всем странам, а деньги пойдут на внутренние нужды. Дональд Трамп будет использовать сохранившиеся средства для возвращения величия Америки. Конечно, за увеличение военной помощи Украине выступали многие деятели, тот же Джон Маккейн. Украинское лобби в США все еще сохраняет свое влияние, но времена сейчас уже другие»

Павел Иванов

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