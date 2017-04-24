Подводная лодка в степях Украины

02.03.2017 12:38:04

Остатки Краснознаменного Черноморского флота ВМФ СССР, на базе которых были созданы ВМС Украины, подошли к концу. Новому командующему предстоит не возрождать флот, а строить штаб, сокращать персонал и продолжать участвовать в АТО.

Флотский фольклор времен Советского Союза коротко, но емко характеризовал флоты ВМФ по первым буквам их аббревиатур. Так, например, Балтийский именовали "Бывший флот", Северный – "Самый флот", Тихоокеанский – "Тоже флот". Наименее презентабельный вариант достался Черноморскому. С учетом местного колорита его прозвали "Чи флот, чи не флот". Как выяснилось четверть века спустя, даже эта незавидная характеристика оказалась завышенной по отношению к тому, что из себя стали представлять Военно-морские силы Украины, созданные на базе Краснознаменного Черноморского флота ВМФ СССР. После его раздела Украине отошло 18,3% кораблей, авиация, береговые объекты и т. д. Правда, часть этого богатства сразу была передана России в качестве погашения долгов за газ, а оставшееся начали быстро распродавать и утилизировать. После потери Крыма, Россия готова была передать Украине большую часть ее кораблей, оставшихся в Донузлаве и Севастополе, но ввиду обострения вооруженного конфликта на востоке Украины, приостановила передачу.

В результате, к весне 2016 г. постоянно сокращавшийся корабельный состав достиг критического значения. На вооружении ВМС Украины остался всего один серьезный корабль — фрегат "Гетман Сагайдачный", РЛС для которого была приобретена на средства, собранные волонтерами, в гражданском исполнении, навигационная система вышла из строя, а приобретенное в результате проведения тендера оборудование камбуза — оказалось непригодным для использования на данном корабле.

Вторым по значимости, но не по состоянию, является ракетный катер "Прилуки", оставшийся единственным в ВМС кораблем, способным нести противокорабельное управляемое ракетное оружие. С учетом почтенного возраста (более 40 лет) и соответствующего состояния, последние боевые стрельбы с его участием прошли в далеком 1999 г. Состояние ракет, возраст которых ненамного меньше, комментариям не подлежит. Оставшаяся группа кораблей принадлежит к вспомогательным: тральщик "Геническ", десантные корабли "Сватово", "Кировоград", сторожевой катер "Винница" и артиллерийский катер "Скадовск". Всего в распоряжении нового командующего флотом 9 кораблей. Напомним, что бывший командующий ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук обещал, что к концу 2020 г. в их составе будет 66 кораблей…

Излишне говорить и об отсутствии места для базирования военного флота. Порты Одессы и Ильичевска, идеально подходящие для торговых судов, совершенно не рассчитаны для базирования серьезных военно-морских сил, к тому же, делая их весьма уязвимыми в случае нападения с моря и подвергая опасности гражданскую инфраструктуру и торговые суда.

Возродить утраченную мощь, по мнению предыдущего командующего украинских ВМС вице-адмирала Сергея Гайдука, был призван подводный флот: "Нашими планами предусматривается до 2020 года возродить подводные силы в составе двух–четырех подводных лодок. Подводные силы должны стать элитой флота и важным боевым, морально-психологическим и сдерживающим фактором в регионе. Это могут быть сверхмалые, малые или даже средние подводные лодки, в том числе на правах аренды". Такая позиция не нашла отклика у руководства Министерства обороны, а сам министр Полторак прямо выразился, что "задачи флота не рассчитаны на подлодки, что свидетельствует о непрофессионализме Гайдука". Судьба единственной подводной лодки советского проекта 641 "Запорожье" также стала тому лучшим подтверждением. Как известно, почти 20 лет и десятки миллионов гривен были потрачены ради единственного опытного погружения, после чего лодка навсегда встала к причальной стенке и была списана. Вторая украинская подлодка, привезенная для создания музея, уже несколько лет находится на дне акватории Херсонского судостроительного завода.

Не помогли и западные партнеры. Зимой 2015 г. США в рамках программы военно-технической помощи передали Украине 5 надувных моторных катеров типа Willard Sea Force 730 и Sea Force 11M. Более серьезную технику, практика передачи которой, существует в США, почему-то предоставлять не решились.

Еще один крайне животрепещущий для флота вопрос поднял министр обороны Украины Степан Полторак: "Активные боевые действия на востоке Украины немного затормозили процесс реформирования. Здесь есть проблемы, в частности, с руководством ВМС. Мы долго искали место для размещения ВМС. У нас уже есть решение по построению военно-морской базы – в Одессе. Мы нашли территорию, помещение, мы уже нашли 100 млн грн, там будет размещено все – от лицея и академии ВМС до штаба и инфраструктуры, будут также и социальные условия для военнослужащих ВМС. Я надеюсь, что до конца года штаб ВМС заедет в новое помещение". В этой связи можно напомнить ядовитое замечание, рекомендующее менять персонал, а не апартаменты и мебель. Поэтому, пожалуй, единственным положительным для флота моментом стал подписанный 15 апреля т. г. президентом Порошенко указ № 160, внесший изменения в "Перечень должностей в ВС Украины, подлежащих замещению генералами (адмиралами)", который сократил количество адмиральских должностей в ВМСУ с 13 до 8. Впрочем, большинство экспертов убеждено, что даже это уже не поможет…

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