Хочу поехать на родину, на Украину

01.03.2017 13:52:17

Виктор Петрович Михайлов Старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ

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Странным кажется порой, когда смерть людей, которых ты не знал лично, воспринимается как потеря близких. И каждый раз с их уходом в лучший мир, обрывается что - то в душе, как срываются в пучину моря осколки льдины до этого казавшейся цельной, единой и вечной.

Так было, когда умер Шукшин, Смоктуновский, Ульянов, Астафьев, Лавров... Откалывается и исчезает часть твоей судьбы. Так случилось и теперь – умер актер театра и кино, народный артист России Алексей Петренко…

Я не собираюсь давать оценку его творчеству - его актёрское своеобразие и мастерство очевидно и неоспоримо. Меня поразило одно из последних его интервью, в котором он говорит с болью о том, что происходит на Украине. Спасибо ему за всё! Вечная память!

Алексей Петренко: К врагам в гости не ездят

Блистательный актер, для которого русский и украинский языки - две части души, уверен, что разум сможет примирить братские народы. Алексей Васильевич Петренко последние три года не выступал перед зрителями.

"Все дело в паспорте. Посмотрю в него и понимаю, что большую часть жизни я уже отмахал. Здоровье стало подводить. Но актерское естество сильнее. Вот и я собрался и после такого перерыва вышел с творческой встречей к молодым кинематографистам. Не сдаюсь! - говорил великий актер в гримерке Театра киноактера.

"Хочу поехать на родину, на Украину. Там, на Черниговщине, у меня брат похоронен, нужно посмотреть, в каком состоянии его могила. Хочу подышать их теперешним воздухом, увидеть, почувствовать, какая там жизнь. Но скажу вам: пока у власти на Украине бандеровцы и галичане - толку не будет. Они очень свирепые люди, я это с детства знаю.

Страшно ли мне туда ехать? Совсем нет. А чего мне теперь бояться? Я, слава богу, пожил на свете и многое повидал. Вспоминаю, как на одной из встреч с читателями Виктор Петрович Астафьев говорил резкие вещи о творящихся безобразиях. Его тоже спросили: "Виктор Петрович, а вы не боитесь так остро говорить? Писатель ответил: "А чего мне бояться? Я всю войну прошел. После которой уже ничего не страшно..."

Так и я ничего уже не боюсь, более того, мне бы очень хотелось встретиться с теми людьми, из-за которых мы живем не в ладу. Услышат ли они меня? Даже если и не услышат, то услышит Бог, а это главное.

Вообще я считаю, что это божье испытание, которое он посылает нам, славянам. Всем трем славянским народам: русским, украинцам и белорусам. Белорусы, дай им Бог здоровья, идут правильным, не разрушительным путем, но они тоже, хоть и косвенно, всем этим задеты.

Что нам делать в этой беде? Мириться! Другого я не знаю. Не сомневаюсь, что среди молодежи много по-настоящему умных людей и в России, и на Украине, людей толковых и дальновидных. Жизнь показывает, что разум сильнее яда. Несмотря на то, что последние 20 лет на Украине активно сеяли ядовитые семена раздора и ненависти к России, разум и здравый смысл обязательно победят. Они поймут, и мы поймем, что без шагов навстречу друг другу толку не будет.

У правды жизни и у пропаганды путь разный. Придите утром на Киевский вокзал Москвы и увидите, что поезда из Украины приходят в Москву битком набитые людьми.

К врагам в гости не ездят.

Алексей Петренко родился в 1938 году в украинском селе Чемер. Выпускник Харьковского театрального института. Снялся более чем в 100 фильмах, среди которых "Агония", "Женитьба", "Узник замка Иф", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник".

Александр Ярошенко

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