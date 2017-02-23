Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

Константин Затулин: Украина должна быть поставлена на место

Мы не признаем правомочности этого судилища!

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Референдум в Карабахе

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Детали

Заявление Института стран СНГ


23.02.2017

В связи с кампанией лжи, домыслов и инсинуаций о деятельности Института стран СНГ, наших сотрудников и лично нашего руководителя, депутата Государственной Думы России Константина Затулина, приобретшей в последнее время известные масштабы за рубежом, особенно на Украине, Институт считает необходимым сделать следующее заявление.

Институт стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции), основанный в 1996 г. в Москве, является российской некоммерческой и неправительственной организацией, ведущей научные исследования на пространстве бывшего СССР и оказывающей поддержку – научную, общественную и моральную – российским соотечественникам, русским общинам и объединениям по всему миру. Институт не финансируется из федерального бюджета (исключением были только гранты на поддержку трех конкретных проектов, полученные по конкурсу среди НКО от Администрации Президента РФ) и не получал и не получает каких-либо средств из-за рубежа. Институт стран СНГ никогда не финансировал чью-либо политическую деятельность за пределами Российской Федерации, как и в ней самой, не выплачивал каких-либо денег иностранным гражданам, кроме оплаты авиа- и железнодорожных билетов и проживания в России, когда те приглашались на проводимые Институтом круглые столы и конференции. Можно приводить много причин, по которым Институт этого никогда не делал, но как в случае с Наполеоном и несостоявшимся салютом, достаточно той, что Институт не располагал для этого какими-либо средствами.

Сотрудники Института ведут обширную переписку, получают в свой адрес множество писем, обращений, просьб и проектов из-за рубежа. Мы внимательно относимся ко всей своей почте, но не несем никакой ответственности за входящую к нам корреспонденцию, содержащиеся в ней оценки или предложения.

Институт стран СНГ совершенно не скрывает своей активной позиции, когда дело касается отстаивания национальных интересов России в Ближнем зарубежье, борьбы с шовинизмом и русофобией, а также проявлениями неонацизма и в частности, бандеровщины на постсоветском пространстве. Мы и впредь намерены это делать, уважая законы и не спрашивая ни у кого разрешения.

Пресс-служба Константина Затулина и Института стран СНГ, 23.0217 

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