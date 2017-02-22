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Детали
РФ и Запад, скорее всего, проигнорируют обращение Януковича, считают в ГД
|22.02.2017 17:51:02
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором предложил меры по урегулированию украинского кризиса – в частности, провести референдум о статусе Донбасса, если Киев не выполнит минские соглашения.
"Я не думаю, что Владимир Владимирович Путин будет обижать Януковича своими оценками, скорее всего, он или не отреагирует или не будет подробно на эту тему высказываться. Что касается всех остальных, то, скорее всего, это обращение будет проигнорировано, прежде всего по той причине, что сам Янукович себя дискредитировал в ходе известных событий, фактически уже три года находится в иммиграции в России", — сказал РИА Новости Затулин.
По его словам, действующие политики, зная о реальных возможностях и рейтинге Януковича на Украине, вряд ли будут обращать внимание на его соображения, даже если они будут справедливыми.
"Как в таких случаях говорят, нечего плакать по волосам, когда нет уже головы. Вот именно это и произошло с Януковичем. Все свои соображения он мог бы превратить в действия, находясь на своём посту. Он этого в 2014 году не сделал, и с этого времени любые его суждения о том, что хорошо и что плохо на Украине, всегда будут подтверждаться уценке", — заключил парламентарий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении Януковича по урегулированию на востоке страны, заявил журналистам, что договариваться должны Киев и Донбасс, а Россия, Франция и ФРГ продолжат оказывать содействие.