Россия и Донбасс начали борьбу за симпатии жителей Украины

22.02.2017 17:29:23

Официальное признание документов ЛНР и ДНР – это только начало новой стратегии России по созданию на контролируемой республиками части Донбасса образцово показательного пограничного участка Русского мира. Подобные действия предельно эффективны на фоне экономически-социальных беспорядков в большой Украине и откровенного грабежа украинскими оккупационными властями подконтрольной им части Донбасса.

На самом деле процесс начался не с официального признания Россией документов ЛНР и ДНР, выраженного в соответствующем указе президента России. Этот шаг, который с небывалым воодушевлением воспринят жителями народных республик (на фронте и в тылу люди отмечали это событие, словно новый год), стал венцом начального этапа новой стратегии.

Предшествовала этому событию не менее судьбоносная встреча Александра Захарченко и Игоря Плотницкого в Луганске, 17 февраля. Хотя еще и до нее был сделан довольно интересный ход – разработана программа оказания республиками гуманитарной помощи жителям контролируемых Киевом районов Донбасса, анонсированная еще до их официального совместного заявления.

«Оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы, растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей, – говорится в тексте, сопровождающем программу. – В связи с этим мы (главы ДНР и ЛНР. – Ред.) приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса».

Подробности программы пока не обнародованы, но уже в ходе совместной пресс-конференции лидеров двух республик И. Плотницкий дал понять, на какие моменты будут сделаны акценты. «Мы никогда не считали и не будем считать, что наши временно оккупированные территории потеряны для нас, – заявил он. – Это наши родные земли, это наши родные люди. Блокада бьет по нашим людям, которые остались на той стороне. Посовещавшись, мы пришли к решению, что можем взять на себя вопросы самого сложного – социального блока… У вас нет праздника 23 февраля, у вас нет праздника 9 мая – приезжайте к нам, и сможете отпраздновать праздники, которые исторически сложись в Русском мире. Мы даем вам возможность медицинского обслуживания и обучения ваших детей, а фактически наших детей, потому что делаем ставку на молодежь, а территории республик – это гораздо большие территории, чем мы имеем сейчас… Мы и так знаем, что многие из вас получают медицинское обслуживание у нас, приезжают ваши дети и обучаются у нас, и это правильно. Мы будем делами показывать, что это – наш народ и наши территории».

Со своей стороны А. Захарченко отметил, что возвращение оккупированных Украиной территорий ЛНР и ДНР (то есть той части Луганской и Донецкой областей, где 11 мая прошел референдум об учреждении народных республик) остается приоритетной задачей. Он подчеркнул, что в Донецке и Луганске помнят об ополченцах, погибших при защите Славянска, Краматорска, Северодонецка и Лисичанска, и хотелось бы освободить эти города дипломатическим путем, но, если ситуация пойдет по-другому, лидер ДНР заявил о готовности вернуть оккупированные территории с применением военной силы.

Чуть позже был опубликован и текст совместного заявления, в котором нашлось место и экономическому, точнее инфраструктурному, блоку: «…мы обеспокоены состоянием объектов инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей. Мы настаиваем на возможности инспектирования силами МЧС ДНР и ЛНР и нашими гуманитарными организациями водоотливных комплексов действующих и закрытых шахт, Попаснянского водоканала, Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, предприятий «Заря» (Рубежное) и «Азот» (Северодонецк), КП «Вода Донбасса», фильтровальных станций, складов с хлором, Авдеевского коксохимического завода, «Азовсталь», Константиновского государственного химического завода, Дзержинского фенольного завода. Мы требуем обеспечить возможность мониторинга объектов инженерной инфраструктуры (энерго-, водо- и газоснабжение), находящихся на подконтрольной Украине части территории Донбасса, повреждение которых может создать проблемы для граждан ДНР и ЛНР. В этих целях мы настаиваем на беспрепятственном доступе на контролируемую Украиной территорию Донецкой и Луганской областей гуманитарных организаций ДНР и ЛНР, а также рекомендованных нами международных организаций».

В результате обстрелов со сторону ВСУ несколько снарядов реактивной системы залпового огня «Град» попали на территорию Авдеевского коксохимического завода

Таким образом, впервые с момента начала конфликта в Донбассе в республиках четко отреагировали и на угрозу экологической катастрофы, которая может быть спровоцирована действиями украинских властей. Достаточно вспомнить 2015 год, когда стараниями Киева и поставленных хунтой «губернаторов Луганской и Донецкой областей» республикам была объявлена водная и энергетическая блокада (снята лишь после того, как выяснилось, что энергокомплекс Украины остро нуждается в донбасском угле), по сути поставившая ЛНР и ДНР на грань гуманитарной катастрофы.

И вот на фоне таких громких заявлений появляется информация об официальном признании Россией документов ЛНР и ДНР.

«С одной стороны, этот указ решает проблему не только для коренных жителей Луганщины и Донбасса, но и для людей, которые по зову своего сердца приехали защищать республики, – оценил для «Ритма Евразии» важность принятого президентом РФ решения активист «Русской Весны» экс-министр юстиции ЛНР Денис Козарез. – А ведь это не только выходцы из различных регионов Украины, но и граждане зарубежья, которые, пройдя сквозь горнило войны, получили паспорта Л/ДНР. С другой стороны, решение Владимира Путина купирует возможности для спекуляций со стороны органов украинской власти, в том числе и возможности давления на жителей ЛДНР. Некоторые люди были вынуждены каком-то образом обновлять, к примеру, украинские паспорта. Очевидно, выезжали на Украину. Рисковали. Подвергались унижениям. В том числе и шантажу со стороны украинских спецслужб. На этом грели руки и различного рода мошенники, которые предлагали свои посреднические услуги для оформления документов. Ведь по большому счету подавляющее число граждан Л/ДНР работоспособного возраста пользовались украинскими документами ради посещения России».

Аналогичное мнение в разговоре с корреспондентом «Ритма Евразии» высказал донецкий историк, главный редактор журнала «Новая Земля» Артем Ольхин: «Как это ни парадоксально, но у нас даже в состоянии войны гуманитарная ситуация куда лучше, чем в «незалежной» Украине, – убежден он. – Например, при одинаковом размере минимальной пенсии цены на коммуналку и услуги у нас в разы ниже (достаточно сравнить платёжки за отопление), продукты питания стоят так же или дешевле. Если же учесть ситуацию, при которой украинская сторона стремится всеми возможными способами сократить количество людей, получающих пенсии, то выходит, что для многих предложение, озвученное Захарченко и Плотницким, становится чуть ли не единственной возможностью окончательно не опуститься за черту бедности. Ведь для Украины главным условием получения кредитов от международных финансовых структур является именно сокращение социальных выплат. По большому счёту, когда сегодня мы всё чаще слышим с той стороны упрёки в геноциде, адресованные правительству и Порошенко, мы должны понимать, что это не пафос и не пустая протестная риторика. И показательно, что частенько озвучивают эти лозунги гражданские активисты, далёкие от симпатий к Донбассу, чаще – совсем наоборот, это делают именно украинские националисты, стоявшие на евромайдане».

А. Ольхин прогнозирует, что в ближайшее время не только у жителей оккупированных украинской армией городов Донбасса, но и у обитателей других областей Украины появится желание получить паспорта граждан ДНР и ЛНР. «Несмотря на обстрелы с украинской стороны и другие опасности войны, эти республики останутся единственными островками стабильности на постукраинском пространстве», – убежден главред «Новой Земли».

И эти слова эксперта как нельзя точно подтверждает объективная реальность хотя бы тех же оккупированных хунтой территорий ЛНР и ДНР. Так, в начале февраля из-за объявленной «ветеранами АТО» блокады республик произошла остановка сернокислотного производства ППП «Заря» в городе Рубежное Луганской области – градообразующего предприятия, по сути кормившего большинство рубежан. Также, по данным «Укрэнерго», из-за нехватки угля, ранее поставляемого с территорий народных республик, по состоянию на начало февраля не работали три энергоблока «ДТЭК ЭНЕРГО» мощностью в 900 МВт, один энергоблок и два корпуса «Центрэнерго» мощностью в 600 МВт, один энергоблок «Донбассэнерго» мощностью 800 МВт, к чему можно приплюсовать и то, что в декабре минувшего года были остановлены энергоблок и турбогенератор общей мощностью 380 МВт.

При этом начиная с 17 февраля в связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы в Донбассе распоряжением Кабмина Украины введен чрезвычайный режим в энергетике, пока на месяц. При этом «Укрэнерго» разрешено использовать график почасового отключения электроэнергии, «исходя из имеющихся запасов топлива и согласования с Минэнергетики».

Даже украинский премьер В. Гройсман не скрывает, что поставкам угля из Донбасса альтернативы нет: дальнейшая блокада приведет к веерным отключениям света и тепла по всей стране

И все эти события происходят на волне небывалого бесчинства, творимого украинской администрацией в оккупированном Донбассе. Так, в объявленном Киевом «столицей Луганской области» Северодонецке местные депутаты приняли городскую целевую программу развития центрального Парка культуры и отдыха на 2017 год, на которую планируется выделить около 50 млн. гривен (около 150 млн. рублей). При этом муниципалитет уже «освоил» 2,1 млн. грн. на обустройство парковки, более 13 млн. – на ремонт асфальтного покрытия и строительство тротуаров, 9,5 млн. – на устройство пляжа и 3 млн. на спецтехнику для содержания инфраструктуры парка. При этом самого проекта городского парка до сих пор не существует…

По данным местного активиста и адвоката Игоря Слесарева, заммэра Северодонецка Игорь Бутков вывел из городского бюджета почти 934,4 тыс. грн. в некий спецфонд. А заместителю мэра «ляшковцу» Григорию Пригебе, в свое время получившему от местной администрации 17 млн. грн. на организацию «спортивного ядра» для местной ячейки запрещенного в России «Правого сектора» (запрещен на территории РФ), выдали ежемесячную премию «за заслуги», превышающую годовой депутатский оклад. И только ли в Северодонецке царит такой беспредел?

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Таким образом, совместный ход Москвы, Донецка и Луганска подоспел как нельзя вовремя – жителям как оккупированного Украиной Донбасса, так и самой Украины просто предложили убедиться, где, начиная с событий 2014 года, стало, несмотря на войну и блокаду, жить лучше, а где – хуже.

Никодим Семенов

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