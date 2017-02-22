Консерваторы задумались об установлении контроля над правительством Литвы

22.02.2017 17:02:08

После нескольких месяцев критики литовские консерваторы перешли к комплиментам в адрес нового правительства. Неожиданная смена тактики «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы» заставляет задуматься, не сделали ли «ландсбергисты» ставку на мягкое поглощение правительства Литовского союза крестьян и «зеленых»? Над прошлым правительством социал-демократов консерваторам с помощью президента Дали Грибаускайте негласный контроль установить удалось.

По итогам октябрьских выборов в Сейм, когда «ландсбергистов» снова оставили за бортом правящей коалиции, последние вернулись к привычным функциям оппозиции и сразу же занялись критикой нового «зелено-красного» правительства «аграриев» и социал-демократов.

Критика эта оригинальностью не отличалась. Консерваторы не стали изобретать для правительства Саулюса Сквернялиса велосипед и традиционно провозгласили бывших коммунистов из СДПЛ и Литовский союз крестьян и «зеленых» путинской «пятой колонной», «агентами Кремля» и «рукой Москвы».

Самая бойкая из спикеров «Союза Отечества», депутат Сейма Раса Юкнявичене, в прошлом месяце без обиняков заявила, что лидер литовских «зеленых» Рамунас Карбаускис — проект ФСБ, и Кремль поставит его президентом Литвы в 2019 году, «как уже поставил» Дональда Трампа в Америке.

Отметился поисками московских «рук» и «ног» в новом правительстве и бывший глава МИД Литвы, ветеран «СО-ХДЛ» Аудронюс Ажубалис, обнаруживший зёрна измены в недостаточно, по его мнению, антироссийской реакции своего сменщика Линаса Линкявичюса на очередное обострение в Донбассе. «Что это: ошибка из-за необдуманного поведения, попытка руководства МИД изменить направление внешней политики Литвы или последовательный поступок новой “зелено-красной” коалиции?» — задался вопросом Ажубалис по поводу ноты литовского МИД, в которой, при всех словах о «российской агрессии на Украине», обе стороны конфликта (а не одну Россию) призывают отвести свои вооруженные силы от линии соприкосновения.

Тем неожиданнее оказался поворот на 180 градусов переизбранного лидера «ландсбергистов» Габриэлюса Ландсбергиса, который ни с того ни с сего начал поддерживать правительство «аграриев».

Премьер-министр Саулюс Сквернялис отметил, что правая оппозиция настроена действовать конструктивно, а лидер «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы» Габриэлюс Ландсбергис даже обещает поддержать стратегические реформы. Сам Ландсбергис-младший уже подтвердил эту информацию, заявив, что консерваторы готовы поддержать реформы образования и государственных предприятий. «Если Буткявичюс или Карбаускис не готовы, потому что невежественны или не понимают, я не собираюсь сидеть сложа руки. Приглашаю другие партии рассмотреть, что мы можем сделать вместе», — заявил Ландсбергис о готовности консерваторов участвовать в проведении реформ.

Такое изменение линии партии консерваторов вызвало недоумение у их традиционных младших партнеров по оппозиции — либералов. «Человек, который стремится стать лидером оппозиции, просто обещает поддержать все реформы Сквернялиса и не исключает возможности того, что консерваторы могут стать партнерами по коалиции. Как примирить эти вещи?» — удивляется глава фракции либералов в Сейме Литвы Эугениюс Гентвилас.

Намек понятен: если ты — оппозиция, так и будь в оппозиции. Как можно работать на коалицию и поддерживать правительственные реформы?

Между тем смена поведения партии Ландсбергисов понятна и легко объяснима.

Литовские консерваторы продумывают возможности, как бы им подмять новое правительство под себя и установить над «аграриями» негласный контроль с последующим мягким поглощением их политики своей собственной политикой.

С предыдущим правительством социал-демократов А. Буткявичюса «ландсбергистам» такой фокус провернуть удалось. Меньше года после формирования правительства, и политика социал-демократов стала неотличима от политики их извечных антагонистов — консерваторов. Внешнюю политику соцдемы сдали «ландсбергистам» полностью, по всем ключевым для правых вопросам: литовским полякам, Висагинской АЭС, «десоветизации» и прочим — пошли на попятную и уступили консерваторам. К концу полномочий правительства Буткявичюса литовскому избирателю было не совсем понятно, кто в Литве власть, а кто — оппозиция. Правительство вроде бы возглавляли социал-демократы, но политику они проводили не свою, а консерваторов.

Сегодня «СО-ХДЛ» находится на тех же стартовых позициях, что и в 2013 году. Снова оппозиционная партия в Сейме, снова поддержка президента Дали Грибаускайте. В ближайшие два с половиной года (до президентских выборов) для операции «удушение в объятиях», уже сработавшей четыре года назад с социал-демократами, у «Союза Отечества» есть все условия. Консерваторам, как показывает практика, для этого не обязательно даже вхождение в коалицию. Над действиями Буткявичюса они ведь установили контроль, формально не вылезая оппозиционных окопов. Значит, можно повторить такое и с «аграриями».

«СО-ХДЛ» оставалось только урегулировать свои внутрипартийные разногласия. Но после того, как на прошлой неделе мандат доверия лидеру партии был подтвержден еще на четыре года, внучку и dedule Ландсбергисам можно развивать наступление на новую правящую партию. Устанавливать над «аграриями» контроль, пока — в форме «конструктивного сотрудничества» оппозиции с коалицией.

Чем грозит Литовскому союзу крестьян и «зеленых» сближение с «ландсбергистами», догадаться несложно.

Потерей собственного политического лица, разочарованием избирателей и провалом на выборах, как это случилось прошлой осенью с экс-премьером Буткявичюсом и социал-демократами.

Умные учатся на чужих ошибках. Если литовские «аграрии» ничему не научатся на ошибках социал-демократов, то на следующих парламентских выборах будут учиться уже на своих.

Александр Носович

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