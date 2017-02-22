Путин посетит Казахстан, Таджикистан и Киргизию 27–28 февраля

22.02.2017 16:52:20

Глава Российской Федерации Владимир Путин посетит Казахстан, Таджикистан и Киргизию 27–28 февраля, об этом сообщает пресс-служба президента.

В понедельник, 27 февраля, в Алма-Ате пройдет встреча Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как ожидается, будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в энергетике и космосе, а также ключевые темы международной повестки дня. Лидеры затронут некоторые аспекты дальнейшего продвижения евразийской интеграции.

В этот же день глава Российского государства по приглашению президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона посетит с официальным визитом Душанбе. Планируется, что в ходе переговоров на высшем уровне состоится обмен мнениями по перспективам торгово-инвестиционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия России и Таджикистана, некоторым региональным проблемам. По итогам предполагается подписание ряда двусторонних документов.

Во вторник, 28 февраля, президент России посетит с официальным визитом Бишкек по приглашению главы Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева. Имеется в виду, что главы государств обсудят широкий круг вопросов российско-киргизского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, а также перспективы расширения кооперации в рамках Евразийского экономического союза.

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