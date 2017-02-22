Янукович предложил иницировать референдум о статусе Донбасса

22.02.2017 16:49:17

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил журналистам в интервью по случаю трехлетия государственного переворота на Украине, что направил лидерам ФРГ, Франции, Польши, руководителям Совета Европы, ПАСЕ и Европарламента обращение с предложениями по мирному урегулированию в Донбассе.

Обращение также направлено президентам РФ и США. Согласно тексту документа, Янукович предлагает инициировать референдум о статусе Донбасса, если Киев не выполнит Минские соглашения.

Кроме того, Янукович заявил о возможности «подключить к переговорам в рамках «нормандского формата» представителей народа Донбасса. Говоря о настроениях на Украине, бывший президент Украины отметил, что любые мирные инициативы будут поддержаны народом Украины, ДНР и ЛНР .

«Лишь малая часть радикалов наслаждается тем, что льется кровь. Я думаю, власть все равно будет вынуждена поставить их на место, в противном случае они ее сметут», — цитирует Януковича ТАСС.

При этом бывший глава государства отдельно подчеркнул, что выступает за сохранение территориальной целостности Украины и против того, чтобы из состава страны выходили республики Донбасса. Но для этого надо создать все условия мирного сосуществования и найти компромисс, заключил он.

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