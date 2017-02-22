Чем кончится война в Донбассе: эксперты рассказали о сценариях

22.02.2017 16:46:46

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил открытое письмо на адрес лидеров России, США, Франции, Германии и Польши с предложением провести еще один референдум на Донбассе, если Киев будет продолжать отказываться от выполнения Минских соглашений. О том, что переговорный процесс давно зашел в тупик, всем давно известно, но что делать дальше неизвестно. Наши оценили предложение Януковича и высказали свое мнение по решению проблемы.

Сергей Марков, глава «Института политических исследований»: «Западные страны поддерживают действующие власти Украины, которые несут прямую ответственность за сложившуюся на Донбассе ситуацию. Они не только ежедневно обстреливают территории ДНР и ЛНР, но и убивают их командиров. Все это означает саботаж Минских соглашений… Самый легкий путь по разрешению конфликта на востоке Украины заключается в том, что Евросоюз и США должны потребовать от Киева выполнить взятые на себя в Минске обязательства, пригрозив ему отменой финансовой помощи.

Если же этого не произойдет и станет ясно, что Украина не собирается примиряться с Донбассом, это будет означать, что ее власти намерены решить проблему силой. В этом случае, с одной стороны, нужно укреплять обороноспособность ДНР и ЛНР, а с другой – стимулировать восстание в других областях страны, в том числе среди ее вооруженных сил. В Киеве сидит террористическая группировка, которую ненавидят большинство украинцев, поэтому надо делать ставку на силовую ликвидацию этого режима».

Денис Денисов, политолог: “Очевидно, Янукович с трудом представляет себе ситуацию, которая сложилась на Донбассе. Сейчас там никаких референдумов провести не получится. Лучше бы он занимался реальной поддержкой жителей Донбасса, а не пиарился на их проблемах.

Что касается разрешения конфликта на востоке Украины, необходимо добиться давления на Киев Евросоюза и США, так как правящая украинская элита держится только за счет финансирования со стороны этих государств. Если они не будут требовать от украинских властей выполнения Минских соглашений, мира на Донбассе не будет. Но и даже в этом случае говорить о признании ДНР и ЛНР будет рано. Нужно продолжать надеяться, что Минские соглашения будут выполнены, и Донецк и Луганск станут частью украинской федерации или конфедерации. В конце концов, нельзя исключать вероятность того, что украинские войска в очередной раз могут попасть в окружение, и ради их спасения Киев будет вынужден принять очередной документ, который приблизит мир на Донбассе.

Еще мы можем ждать, когда на Украине сменится власть, и к руководству страной придут если не пророссийские силы, а хотя бы технократы, которые поймут, что с Москвой нужно налаживать деловые отношения. Это автоматически приведет к разрешению конфликта на Донбассе.

Сейчас Киев не предпринимает вообще никаких усилий для того, чтобы преодолеть линии раскола на Украине, которые проходят между украинцами и русскими. В конце концов, это приведет к дальнейшему развалу страны. России нужно будет только поддержать русскоязычное население на Украине, на интересы которого плюют в Киеве, исходя из своих националистических настроений».

Андрей Бузаров, украинский политолог: «Вариант, предложенный Януковичем невыполним, на него никогда нынешнее руководство Украины не пойдет, так как в нём просматривается попытка легализации ДНР и ЛНР. Что касается других форматов переговоров для урегулирования конфликта, то они в ближайшие годы не будут дееспособны, так как позиция президента Украины Петра Порошенко принципиальна - только Минские соглашения. А «после Порошенко» не известно, когда наступит.

Конечно, в случае смены руководства страны возможны другие форматы переговоров по Донбассу, но президентские выборы состоятся только в марте 2019 года, и новое руководство страны тоже не сразу возьмется за разрешение конфликта на Донбассе. Таким образом он продлится еще минимум 5 лет. Жителям региона нужно смириться с тем, что в сколько-нибудь обозримой перспективе боевые действия не прекратятся.

При этом идеи о том, что и в других областях Украины могут появиться свои сепаратисты, ничем не обоснованы. Федерализация никому на Украине не интересна и вообще она ассоциируется с «планом Путина». При этом ДНР и ЛНР в других регионах страны практически никто не поддерживает.

Артур Аваков

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