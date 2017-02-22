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Детали
Порошенко увидел угрозу полномасштабной войны с Россией
|22.02.2017 16:42:26
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что существует угроза полномасштабной войны с Россией. Об этом глава государства сказал на заседании руководящего состава вооруженных сил страны, передает в среду, 22 февраля, издание «Гордон».
«Угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации никуда не делась. Эта угроза не только просачивается через не контролируемые нами приграничные участки на Донбассе, она нависает по всей линии границы с РФ и даже больше. Это убеждает нас во вражеских намерениях со стороны России», — поделился своим мнением Порошенко.
На этом же совещании украинский лидер призвал республики Прибалтики и Белоруссию быть готовыми «к любым сюрпризам со стороны Москвы».
Пятью днями ранее Порошенко обвинил руководство России в «ненависти к Украине». В частности, по его мнению, президент России Владимир Путин «глубоко и искренне ненавидит Украину».
В январе Порошенко выступил с заявлением о том, что РФ ведет кибер-войну против всего остального мира. «Это глобальная угроза, и миру надо сообща бороться с этой угрозой», — призвал он.
Киев постоянно обвиняет Россию в агрессивных намерениях и причастности к конфликту на юго-востоке Украины. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии РФ против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что не вовлечена во внутриукраинский конфликт.
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