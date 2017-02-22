Обратная сторона медали

В Госдуме заявили, что Украина откровенно саботирует минские договоренности

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

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Детали

В Госдуме считают, что санкции Украины "просто смехотворны"


22.02.2017 16:35:28

Константин Федорович Затулин

Директор Института стран СНГ, 
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ, 
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов

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Киев вновь выступил за ужесточения экономического давления на Россию. На этот раз причиной послужил указ президента РФ о временном признании паспортов ДНР и ЛНР.

Киев, вводя санкции против России, пилит сук, на котором сидит, заявил Лайфу первый зампред Комитета Госдумы по делам CНГ, руководитель института стран СНГ Константин Затулин.

— Порошенко, безусловно, не откажет в желании найти любой повод, чтобы дополнительно насолить России. В данном случае он привлекает внимание и делает это не первый раз, теперь вот таким способом, к решению, принятым президентом Путиным о признании временно паспортов ДНР и ЛНР для того, чтобы люди по ту сторону границы могли хоть каким-то образом соотноситься с внешним миром и решать свои житейские и чисто человеческие проблемы. А господин Порошенко, конечно, против этого, при этом он немало не смущается того, что в этот самый момент происходит блокада Донбасса, не только обстрелы и убийства людей. Санкции самой Украины просто смехотворны. Украина, устанавливая санкции против России, пилит сук, на котором сидит, — сказал Затулин.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко высказался за ужесточение антироссийских санкций. По его словам, признание документов республик Донбасса якобы нарушает минские договорённости.

Екатерина Гречихина

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