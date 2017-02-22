СМИ Азербайджана и Украины соревнуются в клевете против Института стран СНГ

22.02.2017 13:45:43

По просьбе Константина Федоровича Затулина сайт «Материк» предлагает читателям ознакомиться с примерами эпистолярного творчества азербайджанских и украинских авторов. Без комментариев.

Институт сепаратизма, наглости и грязи

Всеволод Непогодин

Мельком глянул давеча одно из многочисленных российских политических ток-шоу, посвященных обсуждению украинских реалий. Заметил в кадре одну сытую, откормленную харю, ругавшую напропалую Украину. Рожа в экран прямо не влезает, пишет Всеволод Непогодин в своей колонке для Гуляй поля. Титры гласили – "Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками". Так вот думаю широкому кругу читателей будет небезынтересно узнать за счёт каких средств наел ряшку Затулин и что он должен был говорить про Украину, будь у него хоть капельку совести.

Долгие годы господин Затулин возглавляет российскую некоммерческую организацию "Институт стран СНГ". В данном конкретном случае СНГ уместно расшифровать как "сепаратизм, наглость, грязь". Некоммерческие организации стран цивилизованного мира занимаются спонсированием культурных проектов, продвижением гуманитарных инициатив, налаживанием диалога между государствами. Институт стран СНГ существует только для обогащения его руководства. А киевский филиал организации был рассадником сепаратизма и уже прекратил деятельность под давлением СБУ.

Как известно, за одним из бывших премьеров России Касьяновым прочно закрепилось прозвище "Миша два процента". Так вот у Затулина прозвище "Костя сорок процентов". Понимаете теперь, какие откаты у него? Институт стран СНГ ведь финансируется из российского бюджета. Средства, на которые могли быть открыты библиотеки с русскоязычной литературой в Киеве и молодежные центры в Одессе, трансформировались в жировые складки на пузе Затулина. Т.е. чудак нехило откормился на украинской теме, а теперь хулит Украину с телеэкрана! Да не будь Украины Затулин побирался бы где-нибудь в переходе у Казанского вокзала! По имеющейся неофициальной информации, известный ныне беглец, фантаст и брехун Ростислав Ищенко, находясь еще в Киеве ежемесячно получал из Москвы через шарашку Затулина зарплату в размере 7 (семи) тысяч долларов. Представили себе объемы денежных масс, проходивших через руки начальства института стран СНГ?

Институтом в нормальном понимании шарашку Затулина назвать нельзя. Научной-исследовательской работы они никогда принципиально не вели. Два стола, три табуретки, несколько ноутбуков – больше и не требуется для освоения бюджетных средств. Лишь изредка выпускали брошюры, полностью скомпилированные из умозаключений сторонних экспертов. Правой рукой Затулина в шарашке долгие годы является православный скоморох Кирилл Фролов, о невменяемости которого и так уже написаны целые тома.

Киевский филиал института сначала возглавлял прощелыга Владимир Корнилов, написавший настоящую библию нынешних восточных сепаратистов "Донецко – Криворожская республика". Корнилов отметился лишь непомерным воровством выделяемых Москвой средств и борзым поведением, невесть с какой стати прося за публикации своих косноязычных колонок гонорар в пятьсот долларов.

Вся деятельность филиала сводилась к круглым столам, где под водочку и селёдочку вынашивались сепаратистские идеи и обсуждались планы их реализации. Завсегдатаями круглых столов были нынешние частые гости "Останкино" Ростислав Ищенко, Александр Чаленко, Семён Уралов и Константин Долгов, сейчас находящиеся в розыске в Украине по подозрению в сепаратизме. Так вот Ищенко, Чаленко и Долгов, сбежав в Москву, благодаря Затулину быстро получили паспорта Российской Федерации. А Уралов вообще всегда был россиянином и не имел украинских документов.

Возникает резонный вопрос: какого чёрта граждане России Ищенко, Чаленко и Долгов с экранов российского телевидения говорят об Украине как о своей стране?! Получили паспорта с двуглавыми орлами – вот и кукарекайте о внутрироссийских проблемах!

Долгов вообще удивительный кадр. Как политтехнолог он талантлив, спору нет. На выборах в Верховную Раду 2012 года три кандидата, которым оказывал помощь Долгов, прошли в парламент, а еще один победил на округе, но не смог подтвердить результат в суде. По словам Долгова, в Украине он был долларовым миллионером – как можно хаять страну, давшую тебе возможность подобного обогащения?! Понимает ли Долгов, что в России нет конкурентных выборов и так как в Украине ему никто не даст заработать на кампаниях?! Находящийся ныне в Донецке Долгов может разве что играть губами на кожаной флейте кремлёвских кураторов квазигосударственных образований. И если Долгов и Чаленко так переживают о судьбе русских Украины, то почему же они молчат о положении русских в родных регионах Сергея Кужугетовича и Рамзана Ахматовича?! В Чечне и Туве ведь русскому этносу живется всяко неприятнее, чем в Украине.

После того, как Корнилов от греха подальше свалил в Нидерланды, киевский филиал шарашки возглавлял другой донетчанин по происхождению Денис Денисов. Нынче Денисов тоже сбежал в Москву и постоянно появляется в качестве спикера на пресс-конференциях одного из главных идеологов Новороссии Алексея Чеснакова, давно и тесно сотрудничающего с Владиславом Сурковым.

Киевский филиал вместо того, чтобы растить вменяемые кадры для русской Украины, занимался лишь воспитанием откровенных сепаратистов и воровством российских бюджетных денег. Беда в том, что около Кремля таких упырей как Затулин немеряно. Навальный за всеми уследить и расследовать не может. В сравнении с воротилами нефтегазовой сферы Затулин мелкий безобидный воришка и поэтому до него до сих пор не доходят руки российских правоохранителей.

Российские бюджетные деньги через киевский филиал шарашки Затулина шли только на разрушительные и деструктивные для Украины процессы. Будь у российского руководства хоть капелька разума и политическая воля, то Затулин за провал работы на украинском направлении должен быть показательно повешен за фаберже на Лобном месте чтобы другим деятелям некоммерческих организаций неповадно было. Упырей вроде Затулина надо кончать ударом дреколья в грудь. Ни стыда, ни совести.

Кириллу Фролову место в психиатрическом диспансере с принудительной изоляцией от общества – таких умалишенных граждан на пушечный выстрел нельзя подпускать к решению важнейших геополитических вопросов.

Сейчас в офис Затулина частенько заглядывают украинские политические деятели, в прошлом связанные с "Партией Регионов", а ныне оставшиеся не у дел. Они одержимы реваншистскими идеями и пытаются присосаться к российским бюджетным потокам, надеясь вернуться в орбиту украинской политики. Сколько процентов сейчас откат у Затулина остается тайной. Ясно только, что всех так или иначе связанных с конторой Затулина нужно опасаться и сторониться. Надо надеяться, что череда репрессий вслед за Гайзером и Улюкаевым дойдёт и до Затулина, несмотря на его нынешний статус депутата Государственной Думы.

Затулин принес много зла и негатива украинскому народу посему должен ответить за содеянное по всей строгости закона. Если Затулин действительно не на словах, а на деле переживает за Украину, то пусть тогда продаст свой особняк, квартиры детей и машины любовниц, т.е. все купленное на наворованное по украинскому направлению, безвозмездно передав эти средства, к примеру, на восстановление домика великого русского писателя Ивана Бунина в Одессе.

С такими друзьями как Затулин русским Украины и враги не нужны! Институт сепаратизма, наглости и грязи должен быть ликвидирован как организация, порочащая Россию и оказывающая тлетворное влияние на соседние государства.

Арарат под стенами Кремля

Эйнулла Фатуллаев

В самом центре Москвы, всего в нескольких шагах от Кремля и Государственной Думы, в нижней части старинной Неглинной улицы сколь величественно, столь и одиноко-нелепо возвышается здание гостиницы «Арарат». Ультрасовременная архитектура этого помпезного ансамбля вступает в резкий контраст с историческим и по сей день нетронутым, неприкосновенным центром российской столицы.

Ежедневно известные государственные мужи возрожденной из исторической золы великой державы, покидая свои кабинеты за потускневшими от эпохальных поражений и побед стенами старого, как мир, московского Кремля, невольно бросают взгляд на символический «Арарат», воздвигнутый на обломках старого армянского квартала Москвы. Российские армяне, как и средневековые евреи в халифатах Андалусии, старались держаться при замках правителей, поближе к дворцам, где определялись не только исторические судьбы, но и судьба самой истории.

Порочный агитпроп у стен Кремля

Напрашивается аллегория: контраст архитектурного модернизма с историческим наследием центра Москвы можно сравнить с ущербной для российских властей политикой армянского лобби вблизи крепостных стен Кремля.

Одним из цинично-гнусных представителей этого погрязшего в коррупции и политических хитросплетениях лобби является небезызвестный на постсоветском пространстве Константин Затулин. Сын чекиста в солнечной советской Аджарии, воспитанник ельцинского серого кардинала — Шахрая, Затулин позиционирует себя как респектабельный директор Института стран СНГ, взяв на себя миссию адепта насильственного сепаратизма и проповедника ныне популярной в определенных российских кругах бутафорной теории «буферной сепаратистской зоны безопасности» на всех рубежах необъятной страны.

К.Затулин попал в черные списки всех стран СНГ, пораженных в естественном праве на исконную территориальную целостность. Он ратовал за отделение Абхазии, наследил в Украине, в одной упряжке с карабахскими полевыми командирами призывал к уничтожению Азербайджана. Затулин — это тот же бандюган «Моторола», только аккуратно выбритый и с отросшим брюшком.

И никакая респектабельная вывеска «директора института», де-факто не существующего, поместившегося всего в четырех комнатах и без соответствующего научного аппарата, не смоет с Затулина его бандитское прошлое, берущее начало еще со времен канувшей в лету империи, во имя возрождения которой столь бесстыдными и бесчестными способами «воюет» этот советский комсомальчик – начальник комсомольского «оперотряда» МГУ. История все помнит: как Затулин крышевал криминальный бизнес, возглавляя Ассоциацию молодых руководителей предприятий СССР, как Затулин создал мошеннический «Международный банк торговли и сотрудничества», кинувший тысячи людей в 1993-м, как Затулин обзавелся недвижимостью в Испании после потрясшей москвичей аферы с 23 миллионами лотерейных билетов в розыгрыше 140 квартир, как Затулин в качестве владельца фирмы «Роброк» получал свои комиссионные от первых аферистов новоиспеченного рынка…

Вот такое распутное и безрассудное прошлое шлейфом тянется за жизнью депутата Госдумы Затулина, который намертво вжился в роль главного рупора порочного армянского агитпропа у стен Кремля. В прошлом глава посреднической брокерской фирмы «Роброк», К.Затулин и сегодня получает свои комиссионные от армянских криминальных пирамид, но только предмет торговли иной — информационно-политический! Теперь он имеет свои комиссионные от известного московского олигарха, владельца группы «Ташир» Самвела Карапетяна.

Кто стоит за Затулиным?

Кто такой Самвел Карапетян? Forbes оценил состояние С.Карапетяна в 4 миллиарда долларов, ежегодный оборот его компании составляет около полутора миллиардов долларов, а в управлении находится около одного миллиона квадратных метров московской коммерческой недвижимости. Самвел Карапетян — брат Карена Карапетяна, бывшего главы администрации президента Саргсяна с 2008 по 2011 год. В «Ташире» представлены интересы и экс-президента Армении Роберта Кочаряна через его близкого друга Геннадия Степаняна — основателя группы компаний «Стинком». А сын Степаняна, как сообщали российские СМИ, является в свою очередь партнером сына генпрокурора России Юрия Чайки — Артема Чайки.

Так вот, буквально сразу же после экстрадиции блогера Лапшина в Баку Константин Затулин разразился гневной статьей «Мне стыдно за Лукашенко и Союзное Государство» и первым забил в набат в связи с созданным на пространстве СНГ новым и, как он пишет, «опасным прецедентом» ареста и экстрадиции в Баку лиц, нарушивших официальное предписание азербайджанских властей о недопустимости посещения оккупационной зоны без разрешения официальных структур Азербайджана. Затулин прибегает к политическому жонглированию и откровенно извращает реальную действительность. Налицо политический аферизм!

Официальный Баку не запрещает представителям политических элит – депутатам, журналистам, политикам и наблюдателям посещать зону оккупации, однако требуют получения соответствующего разрешения, и это регламентируется суверенном правом государства! Затулин обескуражен, взволнован и сильно обеспокоен «прецедентом Лапшина», ибо сам может разделить судьбу опального блогера.

Он понимает, что несмотря на свою депутатскую неприкосновенность в России, его могут арестовать и доставить в наручниках в Баку с территории третьей страны. Далеко ходить не надо - из той же Беларуси, где он часто бывает. «Такая мстительность роняет акции Азербайджана», - проронил в сердцах Затулин. Но тогда встречный вопрос: а разве Россия не столь же мстительна и принципиальна в вопросах, касающихся ее стратегических и национальных интересов?! Почему России можно проявлять мстительность, а Азербайджану нельзя? «Мы сами в России виноваты, когда называем вещи своими именами», - восклицает Затулин. Так будьте добры, назовите вещи своими именами и задайтесь справедливым вопросом, наконец!

«Не ровен час, в ближнем зарубежье эпидемия торговли чужими гражданами из политических или экономических соображений коснется самых рядовых граждан России, вновь открывших для себя летом Крым», - бросается последними аргументами Затулин, в надежде достучаться до российских властей, спекулируя столь болезненной темой, как реинтеграция Крыма. Но Затулину должны напомнить в Москве, что Азербайджан, в отличие от Армении, в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовал против введения санкций в отношении России. А знает ли Затулин, что парламентская делегация Армении в то же время проголосовала за введение санкций? Санкций из-за Крыма, который летом нашел для себя россиянин. И если Затулин руководствуется национальными интересами своей страны, то данный аргумент как минимум заставит директора института призадуматься и подтолкнет к переоценке собственного мнения. Ну а если все же верх возьмут комиссионные Карапетяна, то чего еще ждать от депутата-державника, набросившегося на ближайшего союзника своей страны во имя интересов далекого и едва видного Арарата?!

Затулин рад прислуживать, ибо его злобные инсинуации – звенья одной логической цепочки. С 2010 года он в роли глашатая и предвестника «независимости Арцаха» постоянно посещает оккупационную зону. Одна из последних акций проармянского комиссионщика – обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с инициативой создания парламентской группы дружбы России и Нагорного Карабаха. В общем, с Затулиным все ясно, и приходится надеяться, что это всего лишь единичный случай грязного подкупа нечистоплотного российского депутата.

Армянский звездопад

Но как объяснить армянский звездопад, этот порочный метеорный поток на популярном в Азербайджане российском телевидении? Кургинян, Багдасаров, Шахназаров, Мирзаян, Бабаян, Сатановский… Нескончаемый список имен различных армянских и проармянских экспертов – завсегдатаев различных ток-шоу и аналитических программ, обративших в последнее время стрелы на официальный Баку. Все они, всячески изгаляясь, декларируют враждебные речи на проармянских площадках главного актера российского зомбоящика Соловьева, который, по собственному его признанию, «любит свои заблуждения и мучительно расстается с иллюзиями», при этом подталкивая всех к определенным размышлениям и не менее опасному резюме. Часть российского истеблишмента стала применять в отношении Азербайджана идентичную идеологическую и пропагандистскую тактику, как и в истории конфронтации с Турцией. Кто-то в России усиленно пытается разрушить российско-азербайджанский политический союз. Они некогда и раскололи союз президентов Эрдогана и Путина, они и создавали в массовом сознании образ страны-врага Турции. Теперь, видимо, настала очередь Азербайджана.

А если добавить к этой поднявшейся пропагандисткой волне перманентные информационные диверсии изданий госпожи Симоньян и Арама Габрелянова (помните, как в дни апрельской войны эти ведущие российских СМИ, попавших под контроль армянских журналистов, раструбили о вовлечении в боевые действия со стороны Азербайджана диверсионной группы ИГИЛ?!), а еще и риторику Жириновского о воссоздании Бакинской губернии в составе России, как при царе, то раскрывается весьма тревожная картина.

…И появились «Искандеры»

Тревогу усиливает и появление в момент апогея этой враждебной тирады российских «Искандеров» в Армении. Пока заявляют, что пушки этих «Искандеров» нацелены на страны Ближнего Востока. Но это только пока.

Обращенные на восточные страны орудия сохраняют молчание, но в маленьком итальянском городке Мелендуньо в офис компании, занимающейся строительством стратегического для Азербайджана газопровода ТАР, летят коктейли Молотова. Изначально выход к морю 3200-километрового газопровода намечался у города Бриндизи в итальянском районе Апулия. Но почему-то в Апулии вспыхнули народные волнения против строительства ТАР, который должен обеспечить диверсификацию газовых маршрутов и спасти самих же итальянцев от газовой зависимости, поскольку после завершения проекта цены на газ упадут во всей Италии. Однако жители Апулии вдруг озаботились угрозой, которую якобы представлял газопровод водопроводу с питьевой водой. Коктейли Молотова, а вслед протесты с требованием защиты водопровода…

Но это не все. Протестовали даже в связи с безопасностью редких в Средиземноморье тюленей-монахов. И вот новый повод – оливковые деревья, принадлежащие 150 семьям.

Как выяснилось позже, одним из главных вдохновителей протестного движения против азербайджанской трубы стал лидер парламентской фракции, шоумен и глава движения 5 STARS Беппе Грилло. Вице-президент SOCAR Эльшад Насиров в интервью западным СМИ осторожно намекнул, что Беппе Грилло имеет друзей и покровителей в России.

Разветвленный сценарий антиазербайджанских протестов стал особо настораживать после проведения нескольких акций перед Посольством Азербайджана в России. И это в центре Москвы, где запрещают проведение одиночных пикетов! Российская полиция 45 минут безропотно взирала со стороны на акцию московской шиитской организации «Ахли Бейт», лозунги которой носили антиправительственный характер.

Дальше-больше. В последние месяцы резко активизировалась в Москве сепаратистская секта талышской общины. Имена истинных покровителей талышских сепаратистов хорошо известны как Москве, так и Баку. Но еще одно проармянское гнездо в системе российских информационных технологий – агентство Регнум полностью поставлено на службу и этим сепаратистам. А Фахреддин Аббасов (или, как его нередко представляют в российских СМИ, Абосзода Фахреддин) – второе лицо сепаратистской «Талышско-Муганской Республики» из криминального сообщества Аликрама Гумбатова вольготно чувствует себя в Москве, раздает интервью против азербайджанских властей, в полной безопасности и под прикрытием открывая новые талышские сайты, вовсю сыплет сепаратистские угрозы в адрес Азербайджана.

Вот таким образом проармянские силы в Москве торпедируют российско-азербайджанский политический союз и стратегическое партнерство, уничтожают платформу партнерства и дружбы двух стран, которая зиждется на личном союзе, доверительных отношениях и дружбе президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина. Это опасная и далеко идущая комбинация, ведь авторы этих диверсий прекрасно осознают все негативные последствия этой коварной игры. В любом случае, остается неприятный осадок.

Путин в резиденции Алиева

Вопрос не в паспорте, а в личности

В Азербайджане по сей день задаются справедливым вопросом необъяснимого и неподдельного интереса некоторых представителей российской власти к делу Лапшина. Россия озадачена судьбой своего гражданина, оказавшегося в бакинских застенках?

Начнем с того, что Лапшин имеет весьма условное отношение к России, а его российский паспорт – забытая формальность в карманах широких детских штанин. Ведь Лапшин уехал в Израиль в 13 лет, и его жизнь в большей мере связана с этой страной. Он служил в израильской армии и ощущал себя полноценным гражданином именно этой страны. С Россией связан лишь короткий эпизод его жизни: с 2002 по 2007 год Лапшин находился на своей исторической родине. А с 2008 года он снова в Израиле. Уже оттуда уехал в Грузию. Представляете, последние два года Лапшин жил в Батуми, и Грузия в его жизни имеет столько же места, сколько Россия.

Спрашивается, почему же Россия не обеспокоена судьбой другого своего гражданина - Дильгама Аскерова? Ведь и этот узник, находящийся в плену у армян, имеет российский паспорт. И семья Дильгама обращалась, причем неоднократно, к российским властям с просьбой заступиться за своего гражданина. Президент Ильхам Алиев на трехсторонней встрече в Сочи лично передал президенту России обращение семьи Д.Аскерова. Да и после этого семья узника забрасывала Москву письмами и телеграммами с мольбой о помощи. Никакой реакции!

Лавров молчит, Жириновский не реагирует, московский омбудсмен не заикнулась и словом о поддержке. Россия бросила своего гражданина на произвол судьбы. Вот вам и другой пример: жена второго азербайджанского пленника Шахбаза Гулиева – русская. Она тоже гражданка России. Так почему же в Москве ни одна душа не опечалена столь варварским и кощунственным обращением со своими гражданами? Ведь заложники изнывают под пытками!

Что за проявление двойных стандартов?! Почему так дорог Лапшин и так безразличны Аскеров с Гулиевым? Почему никого не волнуют горести и страдания русской женщины? В чем вина этих азербайджанцев – новых кавказских пленников? А в том, что они, как и Лапшин, посетили оккупационную зону в Карабахе. Только в отличие от Лапшина они не получили разрешения властей Армении и оккупационной армии в Карабахе! Логики не ищите, это всего лишь политика.

Кто остановил карабахский прорыв?

А ведь еще совсем недавно, каких-то шесть месяцев назад, здесь, в Азербайджане, все были окрылены посреднической миссией России в карабахском урегулировании. Казалось, вот-вот - и гордиев узел будет разрублен. Другие сопредседатели Минской группы - США и Франция - фактически отошли от активного посредничества. Их нет в регионе, они дистанцировались от его главнейшей проблемы. США завязли в ближневосточной трясине противоречий и конфронтаций, им не до Кавказа, тем более что на кону Иран, а Франция больше занята поиском своего места при новом миропорядке. Россия при искренней поддержке конфликтующих сторон взяла на себя миссию протектора-посредника.

Столько было надежд после встреч президентов в Санкт-Петербурге! Эти же российские эксперты в унисон разглагольствовали о резком прорыве. Все находились в ожидании объявления политической декларации. Однако большие ожидания уступили место большому разочарованию. И в переговорах наступил застой. В голосах послышались скепсис, вздохи и уныние. А на лицах видно одно большое мучительно отсутствующее выражение. Армянская партия в Москве ценой больших усилий остановила и карабахский прорыв.

Что же дальше?

Неужели никто не остановит экспансию проармянских лоббистов? Ведь после официальных визитов президента Владимира Путина в Баку в 2013, 2015 и 2016 годах открылась новая веха в истории отношений Азербайджана с Россией и братских народов. Азербайджан даже сыграл ключевую роль в реализации новой доктрины становления региональной системы безопасности и концепции геополитического баланса сил.

Азербайджан сделал все для примирения России с турецкими элитами после инцидента со сбитым российским самолетом, стал одним из столпов в геополитической конструкции Россия – Иран - Азербайджан. И наконец открыл свои двери для встречи начальников генштабов США и России. Это первая историческая встреча глав генштабов двух держав не только в период правления Трампа, но и первый диалог с 2014 года.

На всех международных площадках Азербайджан выражал и выражает единую консолидированную позицию с Россией. И вот сегодня союз с братским российским народом оказался под дамокловым мечом, сжатым предательской рукой армянского лобби. И на прицеле этого лобби два исконных исторических противника – Азербайджан и Турция. Это мы и слышим из уст экспертов на российском ТВ.

Хотя есть и другая точка зрения. Видные российские идеологи современности, к примеру Дугин, рассуждая о характере нового мироустройства, приходят к естественному умозаключению о формировании новой геополитической оси Россия - Турция. И эта когорта идеологов-державников напрочь отвергает фактор и влияние исторических предпосылок унаследованной веками традиции конфронтации российского державного православия и турецкой неосманской идеи всемирного халифата. Не потому, что кемализм стал отправной точкой невозврата реставрации патриархального неосманства, а в силу этнополитического дискурса, используемого современной российской властью для формирования российской гражданской идентичности и российской нации.

Жириновский и прочие неодержавники часто повторяют идиому – «как при царе!». Однако как при царе больше уже не будет и быть не может – советская эра размыла границы и уравняла в правах русского и татарина (поскреби русского — найдешь татарина!), ибо это еще большой вопрос, кто больший россиянин - ичкериец Кадыров или русский Касьянов! Это новый феномен российской этнополитической самоидентификации. Десятки миллионов нынешних россиян по этнической принадлежности либо славяне, либо относятся к тюркскому этносу. Не колониальные народы, как при царе, не крепостные колхозники, как при Сталине, а полноправные россияне! Вот почему Турция и Россия обречены на единую геополитическую дугу. Как любит повторять Дугин. И Азербайджан в этой дуге займет надлежащее, достойное себя место.

Армянские лоббисты стали угрозой национальным интересам России, ибо они разрушают дружественные отношения между нашими странами. Куда идем? Этот вопрос застыл в устах политических элит. Не пора ли видным государственникам в России отвернуться от Арарата у Кремлевских стен, тем более что Арарат еще со времен Османской империи находится на территории Турции? Вот в чем вопрос, на который пока нет ответа.

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