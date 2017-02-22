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Детали
В начале апреля Молдавия подпишет меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС
|22.02.2017 13:13:30
Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в рамках брифинга по итогам встречи с председателем Парламента РМ Андрианом Канду и премьер-министром страны Павлом Филипом
Глава государства отметил, что довел до их сведения свою позицию по поводу результатов внедрения Соглашения об ассоциации Молдовы и ЕС.
"Я в очередной раз обратил внимание, что есть большие проблемы, связанные с реализацией Соглашения об ассоциации с ЕС, и что вследствие его подписания, уровень доверия граждан к европейской интеграции упал до показателей десятилетней давности. Озвучиваю свою позицию еще раз - если народ или парламентское большинство потребует аннулирования этого соглашения, я, как президент РМ, поддержу этот намерение", - заявил Додон.
Кроме этого, президент РМ отметил, что в первых числах апреля планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией (постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС)). Предостерегая вопросы, глава государства обратил внимание, что данный документ не будет противоречить другим, подписанным на данный момент РМ.
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