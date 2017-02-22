Белоруссия – это часть Русского мира или же нет?

22.02.2017 12:53:30

Порой с высоких трибун говорят о Русском мире.

А есть ли этот мир, есть ли у него реальные перспективы? Чем они подкреплены? Белоруссия – это часть Русского мира или же нет?

«Для меня Москва и Санкт-Петербург – ментальные столицы моего мировосприятия»

А Украина? Если часть, то, следовательно, граждане Белоруссии, сами считающие себя частью общерусского этноса, безусловно, хотели бы иметь право на получение российского гражданства, не отказываясь и от белорусского.

Сейчас соотечественники из Белоруссии могут приехать в РФ и по прошествии полугода получить гражданство, осев на территории России, но многие хотели бы иметь возможность получить российские паспорта, не обязательно переезжая в Российскую Федерацию, а оставаясь проживать в Белоруссии.

Для меня российский паспорт был бы просто огромной честью, признанием того, что я остался частью своего народа и своей страны, утраченной в 1991 году, а вовсе не средством куда-то переехать в Россию.

Хотя и здесь все не так просто. Казалось бы – какие проблемы в Белоруссии? Но события последнего времени порождают тревогу за будущее.

Я уже подвергался преследованиям за свою пророссийскую позицию, меня уволили с работы. Еще в 2011 году я сугубо по политическим мотивам был уволен с должности начальника отдела по делам молодежи администрации Октябрьского района города Витебска. А если будет еще хуже, что может ожидать меня, моих товарищей по движению?

В этих условиях российский паспорт был бы хоть и небольшой, но все же защитой от произвола националистов. К тому же Белоруссия не попадает даже в новый список имеющих при определенных случаях право на получение политического убежища.

Уверен, что и российские соотечественники из Белоруссии, и белорусы должны иметь такое право с учетом изменившихся реалий.

Полагаю, что при определении прав соотечественников на получение российского гражданства должны быть выработаны и определенные подходы к тем или иным странам и ситуациям.

В социальных сетях и блогосфере среди соотечественников распространилась информация о готовящемся в стенах Госдумы России пакете поправок в закон о гражданстве для реальной поддержки русскоязычных людей, волей судьбы оставшихся за пределами Родины после краха СССР.

Сразу скажу, что подобные изменения в законодательстве, уточнение ряда моментов, а также устранение тех или иных барьеров в получении российскими соотечественниками за рубежом российского паспорта давно назрели, а если откровенно, то и перезрели – их нужно было принимать уже вчера.

Так что это своевременная инициатива, которая, однако, даже в предполагаемом виде является лишь частичным решением накопившихся вопросов.

Для организаций российских соотечественников даже не стоит вопроса о желательности или необходимости получения российского гражданства. Большинство из нас тут же подало бы документы на его получение.

Но существующая норма о необходимости отказа от гражданства страны проживания сдерживает многих, о чем не раз уже говорилось на тех или иных форумах – конгрессах и конференциях, особенно в кулуарах и негласном общении. При этом данная тема касается представителей как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Однако здесь есть важнейшая разница – люди из дальнего зарубежья покинули Родину сами в поисках лучшей жизни или в силу различных драматических обстоятельств. Нас же Родина в результате распада СССР в 1991 году покинула сама.

Для меня, например, Москва и Санкт-Петербург – ментальные столицы моего мировосприятия, хотя и свои Минск и Витебск мне родные. И так для многих в Белоруссии.

Понятно, что русские, а также белорусы и украинцы (которые этого искренне пожелают и продемонстрируют своим поведением), а также и другие коренные народы России должны иметь приоритетное право на получение российского гражданства.

Тут же скажут, что так могут попасть в граждане России разные «криптобандеровцы».

Ну, во-первых, это и так происходит по другим каналам, а во-вторых, я бы считал необходимым ввести промежуточный вариант – определенный срок (год, например), когда бы соотечественникам выдавалась «карта российского соотечественника».

В Белоруссии полно карт поляка – Польша давно прагматично и жестко решила этот вопрос. Причем карты поляка имеют не только этнические поляки, но и белорусы.

А уже год спустя можно было бы определиться, достоин ли человек паспорта гражданина России, и предложить ему или оставаться обладателем карты соотечественника, или решить с гражданством – получить российское и отказаться от местного (или же не отказаться – по ситуации с законодательством и межгосударственными договорами). Находиться год в качестве обладателя карты российского соотечественника – уже определенная позиция.

Думаю, многие белорусы хотели бы стать обладателями такой карты и получить затем российское гражданство, оставаясь в Белоруссии. Разве можно осуждать стремление людей к единению со страной, которая им близка и является родной?!

Мы в Белоруссии очень надеялись на союзное гражданство в рамках Союзного государства России и Белоруссии, но таких надежд все меньше. А о Донбассе, Приднестровье и т. п. даже говорить нечего – люди завоевали это право своей неравной борьбой.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.