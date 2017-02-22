Карабахский референдум

22.02.2017 12:36:51

20 февраля 2017 г. в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) состоялся референдум по Конституции Республики Арцах. На основании этого референдума планировалось изменить форму правления республики с полупрезидентской на президентскую, в отличие от Республики Армения, где сейчас осуществляется переход на парламентскую форму правления. Основной причиной такого решения в НКР стали трагические события апреля прошлого года, когда республика подверглась масштабному военному нападению со стороны Азербайджана. В частности, согласно ст. 102 проекта Конституции Республики Арцах вместо премьер-министра вводится должность государственного министра, которого президент НКР назначает и освобождает от занимаемой должности (ст. 93).

Проведению референдума по Конституции Республики Арцах предшествовала значительная подготовительная работа. Так, 22 февраля 2016 г. пять политических партий, представленных в Национальном Собрании НКР, и три внепарламентские политические силы обратились к президенту республики с предложением начать процесс конституционных реформ и с этой целью создать специализированную комиссию. Уже 21 марта такая комиссия была создана, но ее работа была существенно замедлена трагическими событиями апреля 2016 г. Как следствие, только 30 июля, после проведения обсуждений на общественном уровне, концепция конституционных реформ была представлена президенту НКР, а 16 августа – опубликована в СМИ. Окончательный проект Конституции Республики Арцах был 15 декабря представлен в Национальное Собрание. 17 января 2017 г. он был утвержден национальным парламентом, а 19 января соответствующий указ подписал президент НКР.

В качестве международных наблюдателей на референдуме по Конституции Республики Арцах выступили 104 представителя из более чем 30 стран. В том числе на референдум прибыла группа депутатов Европейского парламента, представители России, Болгарии, Боливии, Германии, парламентов Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и многих других государств. При этом в состав российской делегации вошли два представителя Института стран СНГ: заместитель директора Владимир Евсеев и заведующий отдела Кавказа Дмитрий Медоев.

По предварительным данным за принятие новой Конституции Республики Арцах проголосовали 87,6% (свыше 69 тыс.) граждан НКР, а 9,7% (около 8 тыс. граждан) - высказались «против». При этом, как обычно, была обеспечена высокая явка избирателей: 76,4%.

В целом указанный референдум подтвердил, что государственность НКР состоялась.

В ходе проведения референдума делегация Института стран СНГ посетила Мардакерт и ряд районов НКР, существенно пострадавших в ходе апрельских боев. При этом особое внимание было уделено беженцам из села Талыш, для которых временное размещение было организовано в Алашане и других населенных пунктах республики.

По итогам референдума российскую делегацию приняли президент НКР Бако Саакян и спикер Национального Собрания НКР Ашот Гулян.





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