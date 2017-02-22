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Детали

Андрей Артеменко обвиняется в том, что он призывал "к передаче в долгосрочную аренду территории Автономной республики Крым"


22.02.2017 12:17:49

Уголовное дело по статье о государственной измене возбуждено в отношении депутата Верховной рады Украины Андрея Артеменко в связи с ранее озвученным им планом по Крыму и санкциям в отношении РФ. Копию соответствующей выписки из Единого реестра досудебных расследований опубликовал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Правовая квалификация: Уголовный кодекс Украины, статья 111, часть 1 ("Государственная измена" - прим. ТАСС)", - указано в выписке, касающейся Артеменко.

По мнению следствия, Артеменко, выдвигая свои предложения по Крыму, был в сговоре с российской властью. "Артеменко Андрей Викторович, являясь народным депутатом Украины VII созыва, находясь за пределами Украины, по предварительному сговору с руководством государственной власти Российской Федерации совершил государственную измену, а именно предоставил иностранному государству (РФ) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая выразилась в призвании к передаче в долгосрочную аренду территории Автономной республики Крым", - отмечено в документе.

Ранее газета The New York Times опубликовала суть плана по нормализации отношений между Россией и Украиной, а также по отмене санкций в отношении РФ, который был представлен в начале месяца Майклу Флинну, который в то время занимал должность помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Артеменко сыграл основную роль в разработке документа.

Как отмечает издание, один из пунктов плана касается принадлежности Крыма, который воссоединился с Россией в 2014 году. В документе предлагается провести на Украине референдум по вопросу о том, следует ли Крым "сдать России в аренду на срок от 50 до 100 лет". Как утверждает газета, Артеменко подтвердил журналистам, что работал над предложениями.

После публикации Артеменко был исключен из состава фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной раде.

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