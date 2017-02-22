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Детали
ГД: Порошенко рисуется перед Западом, угрожая РФ санкциями из-за паспортов Донбасса
|22.02.2017
|Источник: Национальная служба новостей
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН объяснил реакцию президента Украины Петра Порошенко на признание Россией паспортов ДНР и ЛНР (слушайте аудио).
«Порошенко заявил об этом, чтобы лишний раз продемонстрировать, что он не спускает России никаких действий, направленных на облегчение жизни людей в Донецке и Луганске. Толку от этих санкций никакого, один только вред самой Украине. Но если господин Порошенко так этим озабочен, то он может перестать получать российский газ, уголь, электроэнергию, и продолжать себя показывать. Он цепляется за любой повод, чтобы спровоцировать новые санкции против России со стороны Запада. Поэтому решение, принятое Путиным, ему показалось достаточным поводом, чтобы вновь поднять эту компанию против России накануне важной для него встречи с Трампом, в том числе, чтобы произвести впечатление на Запад», — сказал Затулин.
Президент Украины Петр Порошенко высказался в пользу ужесточения антироссийских санкций после того, как Россия официально признала документы, выданные на отдельных территориях Донбасса.