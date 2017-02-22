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Детали

В институте стран СНГ считают закономерным назначение жены Алиева вице-президентом


22.02.2017 12:10:02

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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Заместитель руководителя института Владимир Жарихин в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил такое решение особенностями восточной политики.

«С одной стороны, если отвлечься от её родственных связей, для этого высокого поста она подготовлена. Она тоже кончала МГИМО вместе с ним. Образование у неё хорошее», – сказал Владимир Жарихин.

Сегодня стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом. О вступлении в должность Мехрибан Алиевой говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Согласно конституции республики, первый вице-президент берёт на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности.

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