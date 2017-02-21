Лишенную «иммунитета» нардепа Надежду Савченко могут упрятать за решетку

22.02.2017 12:00:56

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Надежда Савченко вновь привлекала к себе пристальное внимание украинской и мировой общественности. Однако на этот раз отличилась одиозная народная избранница не очередным вызовом на допрос в СБУ, а отказом от депутатской неприкосновенности. Она призывает и остальных «неприкосновенных» последовать ее примеру.

На своей странице в социальной сети экс-наводчица опубликовала фотографию с документом об отказе от депутатской неприкосновенности. Под фото она предложила и остальным коллегам по Верховной Раде последовать ее примеру. Помимо нардепов распрощаться с «иммунитетом» она предложила всему судебному корпусу «незалежной» и главе государства Петру Порошенко. Свой резкий шаг она приурочила к третей годовщине Майдана, заявив, что политикам пора выполнять свои обещания, дабы исключить вероятность очередной революции на Украине. Получается забавный парадокс – люди, которые поднимали на баррикады население, и бок о бок бились с ними за счастливое будущее теперь боятся потенциального третьего «майдана».

Тем не менее, столь популистский жест Савченко может в первую очередь отразиться на ней самой. Все хорошо помнят сколько раз вызывали экс-наводчицу на допросы в СБУ за ее выходки. Доходило даже до обвинений в государственной измене, после несогласованных переговоров с главами ДНР и ЛНР в декабре прошлого года. Именно депутатский «иммунитет» неоднократно спасал ее от этапа.

Заместитель руководителя института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что волну отказов от «иммунитета» ее поступок не спровоцирует.

«Ее примеру вряд-ли кто последует, потому что у народных депутатов Верховной Рады и Петра Порошенко накопилось слишком много грехов», – согласился Жарихин.

«Савченко решилась на очень рискованный шаг. Тем самым, она надеется заручиться народной поддержкой, но есть вероятность того, что украинский истеблишмент заведет на нее уголовное дело – им на это совести хватит», – подытожил российский политолог.

Впрочем, хоть эффекта домино и не предвидится, но один нардеп имеет все шансы пополнить список прикосновенных, где числится пока только Савченко. Экс-члена «Радикальной партии» Андрея Артеменко, предложившего сдать Крым в аренду России на длительный срок, хотят лишить «иммунитета» за его одиозную идею и якобы передачу в Белый Дом плана об урегулировании российско-украинских отношений. Члены «Радикальной партии» уже готовят соответствующие документы, позволяющие сделать это по закону. Об этом заявил один из лидеров «радикалов» Игорь Мосийчук, который надеется, что весь процесс закончится еще до окончания депутатской сессии – к середине лета. По его словам, Артеменко не единственный нардеп, имеющий все шансы лишиться своих полномочий до окончания срока.

Самолично Артеменко отказался сдавать мандат, так как, по его словам, на него уже фабрикуется уголовное дело за поддержку российской политики в Крыму, а депутатская неприкосновенность его единственная защита от нападков со стороны правительства и коллег по Раде.

«Сейчас готовят криминальные дела против меня. Будто бы призываю или подтверждаю аннексию Крыма. Ничего подобного», – заявил Артеменко.

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