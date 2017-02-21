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Детали
Обострение на Донбасе и борьба за власть в Киеве
|17.02.2017
|Источник: Телеканал "СПАС"
Обострение на Донбасе и борьба за власть в Киеве - беседа с Игорем Шишкиным, заместителем руководителя Института стран СНГ.