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Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

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Детали

Обострение на Донбасе и борьба за власть в Киеве


17.02.2017 Источник: Телеканал "СПАС"
 

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"Украинский вопрос" на телеканале СПАС.ТВ 
Обострение на Донбасе и борьба за власть в Киеве - беседа с Игорем Шишкиным, заместителем руководителя Института стран СНГ.
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