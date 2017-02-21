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В Госдуме заявили, что Украина откровенно саботирует минские договоренности

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Детали

Первое путинское предупреждение


21.02.2017 13:51:17

Признание Кремлем паспортов ДНР удостоверениями личности – это не отказ от Минских соглашений и не начало интеграции Донбасса в правовое пространство России. Это скорее намек на такую возможность для тех, кто не понимает по-хорошему.

Дух и цель

Указ Кремля о фактическом признании паспортов самопровозглашенных республик Донбасса вызвал крайне эмоциональную реакцию у всех внутренних и внешних участников гражданской войны на Украине. Если жители ДНР и ЛНР празднуют долгожданную возможность без проблем выезжать на работу, учебу и иные дела в Россию, то в Киеве, а также в европейских столицах негодуют. Не только глава украинского СНБ Александр Турчинов, но и другие люди, без справки, обвиняют Кремль в нарушении Минских соглашений. Как обычно, безосновательно.

С формальной точки зрения признание Москвой паспортов ДНР и ЛНР не является отказом от Минских соглашений – это исключительно гуманитарный акт, призванный облегчить жизнь граждан самопровозглашенных республик в условиях объявленной им Киевом блокады. Де-юре он не означает признание полномочий властей ДНР и ЛНР и не ставит под сомнение принцип нахождения республик в правовом пространстве Украины.

Точку зрения “де-факто” озвучил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, сказав о нарушении «духа и цели минских договоренностей». Под духом здесь подразумевается не только отказ от оспаривания украинского суверенитета над территориями ДНР и ЛНР, но и отказ от стимулирования местного сепаратизма, например, от предложения альтернативы украинскому паспорту. А консенсусной целью Минских соглашений является восстановление границ Украины по состоянию на май 2014 года, и она станет еще более трудновыполнимой в случае углубления экономической интеграции ДНР и ЛНР в российское пространство.

Однако проблема в том, что сложно требовать у России выполнять «дух соглашений» в то время, когда Киев – непосредственный участник Минских договоренностей – отказывается выполнять их букву. Украинские власти прямо нарушают более половины пунктов Минских соглашений – не соблюдают режим прекращения огня, публично отказываются отводить тяжелые вооружения от линии соприкосновения, поддерживают режим блокады, не принимают согласованные с руководством ДНР и ЛНР поправки в Конституцию и не собираются садиться с лидерами самопровозглашенных республик за стол переговоров.

Время пришло

Долгое время Москва терпела это поведение, терпя критику за пассивность даже со стороны российского общества (не говоря уже о жителях ДНР и ЛНР, ежедневно страдающих от Украины). Владимир Путин не предпринимал никаких действий для наказания украинского режима. Но не потому, что не мог или не хотел подвесить Порошенко за то, за что в свое время стремился подвесить Михаила Саакашвили (что собственно и произошло), а потому, что ждал подходящего момента.

Сейчас время пришло. Во-первых, резко ослабли позиции Украины. Европа все меньше хочет финансировать дискредитировавший себя киевский режим, МВФ денег не дает, а новый глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает Украину не как актив, а скорее как пассив, от которого нужно избавиться. Внутри страны у Порошенко тоже не все гладко – президент больше не может приструнить своих соперников угрозой звонка Байдену, и по сути живет под дамокловым мечом нового Майдана.

Во-вторых, Запад в целом готов начать процесс нормализации отношений с Москвой, по крайней мере запустить переговоры о начале процесса. И тут очень важно, в каком статусе стороны выйдут на начало этого процесса, насколько сильными будут позиции сторон. Именно поэтому Америка и Россия занимаются укреплением этих позиций. Если США делают это через риторику, то Москва предпочитает посылать более материальные сигналы.

Решение о признании паспортов принималось не для срыва Минских соглашений, а для демонстрации готовности Москвы отказаться от принципа эксклюзивности Минского формата в деле урегулирования украинской гражданской войны. Демонстрация эта, конечно, делается отнюдь не только для украинских властей. С Киевом сейчас вести конструктивный диалог бесполезно – Петр Порошенко не хочет и не может закопать булаву войны, поскольку после этого закопают его. Сигнал скорее посылается западным партнерам, дабы они поняли степень усталости Москвы от сложившейся ситуации и поскорее начинали конструктивный диалог с Кремлем об урегулировании украинской ситуации. Ну а также понимали, что в этом диалоге у Кремля достаточно сильные стартовые позиции.

Если сигнал Москвы и в этот раз не дойдет до зашоренных западных властей, то Путин может его усилить. Помимо Минской тропинки, перед Кремлем открывается целый веер новых дорог. Среди них, в частности, более глубокая экономическая интеграция республик, отказ от безвизового режима с Украиной (после чего ценность паспортов ЛНР и ДНР резко возрастает), признание юрисдикции местных властей в других областях, пресловутое добро на проведение местных выборов. Ну а также гораздо более радикальные шаги — выдача гражданам ЛНР и ДНР российских паспортов или даже признание независимости ЛНР и ДНР. Все эти вопросы перешли из категории табуированных в категорию “возможно” или “не исключено”.

Геворг Мирзаян

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