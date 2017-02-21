Боевой Донбасс: ВСУ подтвердили готовность отвести войска, под Донецком бой

21.02.2017 13:33:56

За прошедшую ночь на Донетчине и Луганщине спорадические перестрелки были зафиксированы на всех основных участках фронта. При этом противоборствующие стороны применяли минометы, ПТУРы, БМП, пулеметы и стрелковое вооружение. Данную информацию 21 февраля подтверждают пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба «АТО», Совмина ДНР, администрации Донецка и источник в Народной милиции ДНР.

Так, источник в оперативном командовании ДНР заявил, что сегодня, 21 февраля, на Донетчине может начаться развод сил, поскольку украинская сторона подтвердила готовность отвести тяжелые вооружения. «Украинская сторона в лице (руководителя СЦКК) генерала Петренко подтвердила готовность отвода, который будет контролировать ОБСЕ. Мы также готовы к отводу. Зеркальный отвод может начаться вечером после видеоконференции всех заинтересованных сторон», — рассказал ДАН представитель командования.

В НМ ДНР также отметили, что с вечера украинские силовики обстреляли из минометов и установок ПТУР позиции армии ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Докучаевск, Жабичево (Ясиноватского района), Коминтерново, Саханка, Ленинское (Новоазовского района), Широкая Балка (под Горловкой).

«Украинская сторона с 18:00 до полуночи обстреливала минами калибра 82 и 120 мм и противотанковыми управляемыми ракетами окраины Ясиноватой, Докучаевска, села Жабичево Ясиноватского района, Коминтерново, Саханка, Ленинское Новоазовского района, поселок Широкая Балка под Горловкой», — сказал собеседник.

По его словам, с позиций ВСУ было выпущено 80 мин калибрами 82 и 120 мм и противотанковых управляемых реактивных снарядов, а также несколько сотен боеприпасов из вооружения БМП и гранатометов. Кроме того, украинские силовики использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В оперативном командовании ДНР уточнили, что в Еленовке и Докучаевске в результате ведения боевых действий получили повреждения восемь домов. «Адреса повреждений в результате обстрелов со стороны украинских силовиков: поселок Еленовка, улица Переездная 82, 94, 96 и улица Деповская 4, 7; Докучаевск — улица Центральная 25/12, ул. Тельмана 16б, ул. Ленина, 112а кв.32», — рассказал источник.

В то же время глава поселковой администрации Оленовки (Еленовка) Волновахского района Донетчины Игорь Сякерин отметил, что минометный обстрел поселка начался 21 февраля, в 7:15 утра. «Сегодня, 21 февраля, в 7:15 утра очередному провокационному минометному обстрелу со стороны ВСУ подвергся поселок Оленовка к югу-западу от Донецка. По предварительным данным, имеются повреждения жилых домов, нарушено электроснабжение. Данные уточняются», — говорится в сообщении пресс-службы Совмина ДНР.

Позже в пресс-службе администрации Донецка уточнили, что в результате минометного обстрела пгт. Еленовка были повреждены три дома. «Попадания зафиксированы: — ул. Переездная (три дома) — повреждена кровля; остекление. По имеющимся данным жертв нет», — говорится в сообщении.

На Луганщине войска Народной милиции ЛНР отмечают обострение военной обстановки. В частности за минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов со стороны ВСУ, что в два раза больше, чем днем ранее. При этом под обстрел попали позиции ЛНР в н.п.: Нижнее Лозовое, Калиновка, Калиново, Логвиново и Лозовое. В результате обстрелов ранен один боец Народной милиции.

«За сутки украинские каратели 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив 120, 82-мм минометы, АГС, БМП-1, СПГ, РПГ и стрелковое оружие», — сообщает пресс-служба Народной милиции.

В свою очередь, 21 февраля пресс-центра штаба «АТО» сообщил, что с 20 февраля наблюдается общее снижение напряженности по всей линии соприкосновения. «Противник несколько уменьшил количество обстрелов из тяжелого вооружения, но позже снова начал использовать 120 миллиметровые минометы… Всего зафиксировано 74 обстрела. Двое наших военных ранены, семь — травмированы», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на Мариупольском направлении войска ДНР из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции ВСУ в Новотроицком, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в Чермалыке, Талаковке, Гнутово, Старогнатовке, Водяном, Широкино. При этом на Донецком направлении — из минометов калибра 120 и 82 мм войска ДНР обстреляли украинские позиции в Новолуганском, Авдеевке, Луганском, Зайцево и Троицком.

«Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Авдеевку, Пески, Новоселовку, Верхнеторецкое, Каменку, Луганское, Зайцево и Желтое. По Опытному и Луганскому неоднократно вели огонь БМП противника. По Авдеевке — снайперы», — информирует пресс-центр.

Также на Луганском направлении ВС ЛНР из противотанковых ракетных комплексов обстреляли позиции ВСУ в Новоалександровке, а из минометов, гранатометов и стрелкового оружия и ПТУР — в Новозвановке.

Как сообщалось ранее, 20 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что командование «АТО» планирует до 21 февраля осуществить переброску в Донбасс личного состава ВСУ с Яворского полигона. «Данные подразделения должны будут прикрыть основные участки, на которых сейчас стоят националистические батальоны. Командование вынуждено их срочно заменить из-за угрозы поддержки националистами антигосударственных акций, которые проводятся 22 февраля 2017 года. Кроме того, подразделения МВД, находящиеся в зоне «АТО», с 18 февраля переведены на усиленный режим работы и готовы по команде усилить вторую линию обороны во время выезда военнослужащих нацбатов в Киев», — добавил Басурин.

Напомним, сегодня, 21 февраля, на Донбассе противоборствующие стороны могут начать отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения. Ранее, 18 февраля в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Во время встречи дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

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