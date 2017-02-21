Эстония опасается, что РФ расставит солдатам НАТО "ловушки" в пабах

21.02.2017 13:29:41

Глава департамента информации Эстонии Микк Марран считает, что Россия может подсылать женщин для вербовки британских солдат из контингента НАТО, а также с целью провокаций в пабах, в результате которых военных можно будет представить как хулиганов и тем самым сформировать негативное отношение к ним со стороны местного населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

"Мы это уже наблюдаем. Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам. Там будет 800 молодых британских солдат. Они будут ездить с баз в города. Вероятно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии", — заявил Марран.

По его мнению, Россия может использовать так называемые "медовые ловушки" — когда разведслужбы подсылают женщину для вербовки и получения доступа к аккаунтам иностранных военных в социальных сетях с целью дальнейшего шантажа. По данным издания, власти Эстонии и Британии на протяжении нескольких месяцев обсуждали угрозу того, что солдат международных батальонов НАТО могут вовлечь в "шпионские игры холодной войны". То, что в Европе располагаются 4 тысячи солдат НАТО, может стать "отличной возможностью для Москвы создать ложное впечатление о западной агрессии путем распространения фейковых новостей через кремлевские СМИ", заявил Марран. Однако глава Департамента информации Эстонии не привел никаких обоснований для подобного мнения или фактов, его подтверждающих, за исключением одного инцидента в Латвии, который, по его словам, был заснят на камеру людьми, связанными с симпатизирующими России СМИ. Осенью 2016 года в Риге произошла драка между британскими солдатами НАТО и 23-летним юристом и его коллегами, откликнувшимися на призыв о помощи, о потасовке сообщила британская газета The Telegraph. Издание усмотрело в потасовке некий "пропагандистский заговор" со стороны РФ, которая якобы пытается дискредитировать размещение международного контингента на восточном фланге Североатлантического альянса. Позже, впрочем, выяснилось, что это была просто бытовая драка, и никаких российских журналистов на месте происшествия не было.

В связи с якобы угрозой нападения РФ страны НАТО на саммите в Варшаве приняли решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса. НАТО намерено уже в 2017 году разместить в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона. Численность каждого подразделения может составить от 800 до 1,2 тысячи человек. Определены рамочные государства для формирования батальонов — в Литве это будет Германия, в Латвии — Канада, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США. Учения НАТО Анаконда-2016 в Польше.

В конце октября 2016 года в рамках встречи министров обороны 28 стран-членов НАТО были обозначены четкие планы по размещению батальонов. В частности, в состав британского контингента в Эстонии войдут 800 военных, боевые беспилотники, танки типа Challenger 2 и другая бронетехника. В Эстонии британский батальон объединится с военными из Франции и Дании. Предстоящее прибытие солдат НАТО в эстонский Тапа восприняли, скорее, с воодушевлением. Хозяева немногочисленных питейных заведений уже подумывают о расширении. В городке с населением около шести тысяч человек можно найти всего три заведения, где британский или датский солдат будет иметь возможность отдохнуть душой. Тысяча уставших от армейского однообразия солдат плюс обслуживающий персонал — это очень много для маленького Тапа, есть хорошие перспективы поправить дела. Открыть пабы для британского контингента в Тапа предложил в 2016 году и командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас. По его словам, если бы он был гражданским человеком, он именно так бы и поступил. Жители Тапа также довольны союзниками, однако у русскоговорящего населения некоторые опасения все же присутствуют. Так, продавщица из R-Kiosk рассказала, что согласна с тем, что у солдат хорошие манеры, а продажи хот-догов и прохладительных напитков выросли, но некоторый страх она все же испытывает из-за того, что у нее две юные дочери, а эти иностранцы "на них поглядывают".

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Инциденты с солдатами НАТО стали регулярными Инциденты с солдатами НАТО регулярно происходят в странах Балтии. В конце минувшей недели литовские полицейские задержали в Клайпеде пять нетрезвых солдат НАТО, которые устроили потасовку с местной молодежью возле одного из ночных клубов города. По данным полиции, чешские солдаты НАТО "вели себя вызывающе" и отказывались подчиняться требованиям прибывших на место происшествия правоохранителей. Прибывшим на помощь полицейским подкреплениям пришлось применить электрошокеры, чтобы усмирить агрессивных чешских военнослужащих. В июне 2016 года четверо военнослужащих НАТО, находившихся в нетрезвом состоянии, повредили в Риге автомобиль Panda Taxi, устроив танцы на его крыше. В марте группа нетрезвых солдат так активно отдыхала в аквапарке литовского города Друскининкай, что один из них проломил своим телом защитную стенку, разделяющую зоны отдыха и развлечений. Во время учений Open Spirit 2014 поведение военнослужащих НАТО, употреблявших алкоголь, рвавших цветы с клумб и справлявших нужду в общественных местах, так возмутило мэра латвийского Вентспилса Айварса Лембергса, что он написал открытое письмо, в котором жаловался, что моряки НАТО "ведут себя по-свински" и "игнорируют местные правила".

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