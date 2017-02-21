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Детали
Лавров назвал условие облегчения визового режима между Россией и Грузией
|21.02.2017 13:15:23
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что мешает правительству отменить визовый режим с Грузией.
Выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что для облегчения визового режима между РФ и Грузией необходимо восстановление сотрудничества правоохранительных органов двух стран.
"это также связано с необходимостью обеспечить безопасность, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье становится маршрутом, который пытаются использовать боевики и экстремисты", - подчеркнул Лавров. Он также обратил внимание на то, что между двумя странами растет товарооборот, увеличивается количество авиарейсов.