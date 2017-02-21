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В Госдуме заявили, что Украина откровенно саботирует минские договоренности

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Детали

Жена Ильхама Алиева стала первым вице-президентом Азербайджана


21.02.2017 13:00:16

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Ариф гызы Алиеву первым вице-президентом страны. Это сообщает агентство Trend. Он представил ее на заседании совета безопасности Азербайджана 21 февраля.

Должности вице-президента в системе госуправления были введены после того, как это граждане страны одобрили на референдуме в сентябре. Тогда же они проголосовали за увеличение президентского срока с пяти до семи лет и за снижение возрастного ценза для кандидатов в депутаты и в президенты.

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