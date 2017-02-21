Обратная сторона медали

Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

В Госдуме заявили, что Украина откровенно саботирует минские договоренности

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Обострение ситуации в Донбассе

Обострение ситуации в Донбассе  далее »
21.02.2017
13:15:23
Лавров назвал условие облегчения визового режима между Россией и Грузией далее »
13:00:16
Жена Ильхама Алиева стала первым вице-президентом Азербайджана далее »
12:48:08
Белоруссия отказалась признавать паспорта ДНР и ЛНР далее »
12:15:21
Изменение конституции поддержало 87,6 процента жителей Нагорного Карабаха далее »
12:12:26
Украина заблокировала заявление СБ ООН, посвященное Виталию Чуркину далее »
12:06:42
Встреча с Верховным муфтием далее »
20.02.2017
13:27:54
Европарламент рассмотрит резолюцию о праве голоса неграждан в Латвии и Эстонии далее »
13:22:26
В Карабахе проходит конституционный референдум далее »
13:18:26
Лукашенко намерен провести всю неделю в Сочи далее »
13:14:39
Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ далее »

Поединок с Владимиром Соловьевым. Сталин жив? далее »

Время покажет на Первом канале. далее »

Цена украинского тепла. Первая Студия далее »

Москва - Минск: два мира, две системы. далее »

Киевские власти хотят вернуть Украину в международную повестку далее »

Украина по понятиям: Игорь Шишкин в программе "Право голоса" на ТВЦ далее »

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым далее »

Детали

Белоруссия отказалась признавать паспорта ДНР и ЛНР


21.02.2017 12:48:08

Въезд в Республику Беларусь по паспортам провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) невозможен.

Как сообщает агентство «Белта» со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского, пересечение границы возможно только по документам, которые дают на это право.

«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — сказал чиновник, отметив, что это закреплено в международных и двусторонних договорах.

По словам Бычковского, такие лица будут привлекаться к ответственности «за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Республику Беларусь».

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому документы граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, признаются в России.

В Кремле заявили, что это решение продиктовано гуманитарными соображениями и не идет вразрез с Минскими соглашениями.

Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что действовать указ российского лидера будет до тех пор, «пока не будут выполнены Минские договоренности».

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы по теме дня "Обострение ситуации в Донбассе "

Первое путинское предупреждение

Признание Кремлем паспортов ДНР удостоверениями личности – это не отказ от Минских соглашений и не начало интеграции Донбасса в правовое пространство России. Это скорее намек на такую возможность для тех, кто не понимает по-хорошему.

Боевой Донбасс: ВСУ подтвердили готовность отвести войска, под Донецком бой

В боях за Донбасс получили ранения двое солдат ВСУ, семь — травмированы

Киев: Еще один промах без промаха

Решение Путина о признании документов ЛДНР тактическое, но Киев принуждает сделать его стратегическим

Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ

Цинично, но по - европейски: насилие в Донбассе вернулось к аномальной норме

На пресс-конференции в Киеве, первый зампредседателя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил: «После обострения в Авдеевке мы наблюдали уменьшение интенсивности огня на этой неделе… на прошлой неделе уровень насилия вернулся к т.н. аномальной норме…».

Константин Затулин: Не признавать реальности далее было просто невозможно

Почему именно сейчас Президент РФ решил открыто защитить права жителей самопровозглашенных республик? На этот вопрос ответил депутат Госдумы Константин Затулин.

В СНБО Украины объявили, что Минский процесс прекращает свое существование

Что означает признание Россией паспортов ЛДНР?

Что означает признание Россией паспортов ЛДНР?

Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР

Захарченко пообещал отвоевать у Киева оставшиеся районы Донбасса

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.