Белоруссия отказалась признавать паспорта ДНР и ЛНР

21.02.2017 12:48:08

Въезд в Республику Беларусь по паспортам провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) невозможен.

Как сообщает агентство «Белта» со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского, пересечение границы возможно только по документам, которые дают на это право.

«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — сказал чиновник, отметив, что это закреплено в международных и двусторонних договорах.

По словам Бычковского, такие лица будут привлекаться к ответственности «за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Республику Беларусь».

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому документы граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, признаются в России.

В Кремле заявили, что это решение продиктовано гуманитарными соображениями и не идет вразрез с Минскими соглашениями.

Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что действовать указ российского лидера будет до тех пор, «пока не будут выполнены Минские договоренности».

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