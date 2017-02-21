Киев: Еще один промах без промаха

21.02.2017 12:41:50

Массовый фурор на выходных принесло неожиданное решение президента России Владимира Путина официально признать документы Луганской и Донецкой народных республик. Это признание зафиксировано в указе главы государства "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Указ не признаёт ЛНР и ДНР, а действует "для граждан Украины"

Приводить его весь смысла нет - это важно только юристам, пограничникам да таможенникам, да и смысл документа полностью отражён в его заголовке. Главное положение вот: "В РФ признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях".

Иными словами, в России легализуются документы, выданные уже после разрыва Донбасса с Украиной органами власти ДНР и ЛНР. Потому что ситуация сложилась там аховая: люди рождаются, получают образование, женятся, умирают - на каждый такой акт гражданского состояния нужно получать документ. А Украина выдаёт такие документы очень даже неохотно - если вообще выдаёт. И всегда обставляет это целым рядом бюрократических и унизительных условий, на каждом эпизоде бюрократического действа подчёркивая, что очень не хочет вести дела с "сепарами". Кроме того, многие граждане ЛНР и ДНР и не могут поехать на территории, подконтрольные Киеву, ибо рискуют там быть арестованными, брошенными в застенок, избитыми и даже убитыми. На этот счёт есть, к сожалению, слишком обширная статистика…

В республиках, разумеется, установили выпуск и выдачу собственных документов - на территории России они легальными не считались. И вот, наконец, дело сдвинулось с мёртвой точки.

Впрочем, многих, особенно оптимистов и энтузиастов, задели строки о "гражданах Украины и лицах без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Да, высказывается мнение, хорошо, что оные граждане смогут въезжать в Россию без оформления виз "на основании удостоверяющих личность документов, выданных фактически действующими на этих территориях властями". Но вот то, что о гражданах ДНР и ЛНР говорится как о гражданах Украины - это немножко обескураживает. Как и ещё одно место в указе - о том, что решение президента России действует "…временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений".

Однако известный политолог, знаток современно украинского вопроса Михаил Онуфриенко полагает, что ничего другого ожидать от такого документа и не следовало. "Фактически этот указ чётко, ясно прописывает - не в разговорах каких-то политиков, а в форме юридически обязывающего документа, что речь идёт о гражданах Украины. Там это чётко записано, - подчеркнул он в разговоре с Царьградом. - Указ чётко законодательно оговаривает, что никаких ЛНР и ДНР Россия не признаёт. Она лишь признаёт документы, выданные местными органами власти, и признаёт их исключительно за гражданами Украины, временно, и только из гуманитарных соображений, для того, чтобы облегчить жизнь людям, конкретным людям. И вводятся они временно, до выполнения Минских соглашений".

Но это не первый шаг в заданном направлении

По сути, эксперт своими словами повторил принципиальное высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова: "Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса".

Тем не менее многие наблюдатели указывают на то, что данное решение - не изолированный акт. Это действие, вписывающееся в общую череду таких же негромких, но чётко обеспечивающих фактическую автономию республикам решений, - вслед за фактическим вхождением их в рублёвую зону, за усилением экономических и производственных связей с Россией, за размещением русскими предприятиями и властями заказов на донбасских производствах и т.д.

То есть Киев рвёт связи - Москва их завязывает. Киев закрывает экономические границы - Москва их открывает. Киев затрудняет гражданам Украины в Донбассе жизнь - Москва старается её облегчить. Ну и кого Киеву винить, кроме себя, коли ретивая вожжа нацистской идеи под хвостом бьётся, последний мозг вынося?

"Тут всё очевидно, - заявил Царьграду один из ведущих политических экспертов по донбасской теме Юрий Першиков. - Первое - это решение, конечно, очень упрощает сегодня жизнь гражданам республик. Никто уже сегодня больше не верит, что Украина будет работать в формате Минска. И надо как-то решать вопрос с гражданами республик Донбасса, которые сегодня по тем или иным причинам не могут выехать на территорию Украины. Хотя бы потому, что там их будут преследовать или просто хватать для того, чтобы обвинить в сепаратизме, а после выменять на кого-то из своих бандитов… Таким образом, из рук Киева выбит очень серьёзный козырь в оперативной работе его спецслужб - теперь им будет не так вольготно в планировании шпионских и диверсионно-террористических операций".

Второе же, продолжил политолог, надо просто помнить, что основной рынок для людей Донбасса, да и Украины, сегодня оказывается в России - рынок труда и интеллекта. Теперь же документы ЛДНР, в том числе по работе и образованию, признаёт Россия. "Наряду с тем, что ужесточаются правила пребывания граждан Украины на территории РФ, паспорт гражданина ЛДНР становится благодаря этому более привлекательным, чем украинский", - высказал мнение Юрий Першиков. Плюс, добавил он, надо напомнить, что именно по украинским паспортам донецких ребят призывали на войну против своих. Они, естественно, и теперь они тоже не могут поехать, как говорят, "на укру".

"Безусловно, выгодополучателями от этого указа являются жители Донецкой и Луганской республик, которые теперь имеют возможность ездить легально, по нормальным документам в Россию, - отметил Михаил Онуфриенко. - Кроме всего прочего это позволяет всем этим людям подавать документы в России - на образование, на получение статуса, работы и так далее. Учитывая, что здесь десятки тысяч людей из Донбасса, это очень существенно".

Это очередной сигнал Киеву, что если он продолжит саботаж Минских соглашений, то Россия сама возьмёт на себя заботу о гражданах республик Донбасса, - сказал Царьграду заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. - Ведь жизнь-то идёт! Людям надо ездить, передвигаться, регистрировать своё гражданское состояние, работать, в том числе и в России".

Да, соглашаются в целом наблюдатели, новый указ - действительно не первый шаг, так или иначе увязывающийся с признанием Москвой отдельных от Украины прав и прерогатив донбасских республик. Но каждое такое действие было спровоцировано самим Киевом, который применял все доступные средства, чтобы по максимум утяжелить жизнь собственным же гражданам, им же обвинённым в "сепаратизме". Россия же как начала ещё в страшном и кровавом августе 2014 года отвечать на это конвоями с гуманитарной помощью, так и продолжает свою линию на помощь людям Донбасса.

"А потом она будет вынуждена пойти дальше. И следующим шагом уже будет являться политическое признание", - полагает Владимир Жарихин.

Киев сам вынуждает делать следующие шаги

Разумеется, в Киеве тут же впали в эпилепсию, обвинив Россию в очередном шаге к "аннексии". Но это не меняет сути дела: именно политика украинского руководства вынуждает Москву ко всё новым шагам, помогающим гражданам республики выживать в условиях войны и блокады, считают политические эксперты. Но эти вынужденные шаги Украину же заводят в тупик.

"Я вынужден в нынешней ситуации быть скептиком в части реальной возможности реализации Минских соглашений. В том числе и возврата Донецка и Луганска в политическое и экономическое пространство Украины, - признался замдиректора Института стран СНГ. - В первую очередь потому, что этого не хочет нынешняя киевская власть и упорно этому сопротивляется. Поэтому я не исключаю, что со временем Россия пойдёт на этот шаг - признание Донецкой и Луганской республик. Другое дело, что Россию, безусловно, обвинят на Западе - и совершенно безосновательно - что это она сорвала Минские соглашения. Но факт остаётся фактом, что именно Киев не желает выполнять никакие варианты Минских соглашений".

И именно это, полагают политологи, будет вынуждать Россию к новым шагам к полному признанию народных республик. "Это нельзя назвать стратегией, но это один из кирпичей в стратегию, которая выстраивалась все эти годы", - считает Онуфриенко.

"Да, в какой-то мере решён вопрос тактический - признаются документы республик Донбасса до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, - резюмировал в беседе с Царьградом один из ведущих политических экспертов России, экс-директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников. - Но так как Киев и Запад сознательно затягивают исполнение этих соглашений, и ситуация развивается таким образом, что реализация Минских договорённостей отдаляется, то не исключаю, что этот шаг может превратиться и в стратегический".

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