Абсурдный план. Депутат Рады предложил России взять Крым в аренду

21.02.2017 12:36:43

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Андрей Артеменко рассказал украинским СМИ, что в начале февраля он направил в офис Майкла Флинна (на тот момент еще действующего советника президента США по нацбезопасности) план снятия санкций с России. Это предложения по «нормализации отношений между Украиной и Россией», подразумевающие в первую очередь «вывод российских сил из восточной части Украины», а также проведение в стране референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 30 лет. После этого на полуострове якобы должен пройти референдум, под присмотром международных наблюдателей, который определит его окончательную принадлежность.

«Крым по Конституции РФ и по нашим законам является частью России навечно. Если принять этот план, то получается, что мы должны сначала передать Крым в аренду Украине, а потом она передаст нам его обратно в субаренду. Такое смешно даже обсуждать, – сказал «АиФ» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – О каком референдуме в Крыму под присмотром международных наблюдателей идет речь?! Еще раз подчеркну – решение от 2014 года окончательное, и всем желающим наблюдателям надо было приезжать раньше. Кстати, во время референдума в Крыму международные наблюдатели, которые хотели приехать, были. Но их на Западе не восприняли как международных наблюдателей. Но это проблемы Запада, а не наши».

Нужна пустыня без жителей

Вторым пунктом «плана Артеменко» является возвращение Донбасса в состав Украины, а также амнистия всех, кто не совершал тяжкие преступления. Депутат полагает, что граница должна быть предоставлена под контроль Киева, но перед этим на 72 часа откроют коридор для тех, кто не захочет жить на Украине. После этого должен состояться всеукраинский референдум о предоставлении Донбассу особого статуса, по его результатам будет принято соответствующее решение. При этом Артеменко предлагает создать фонд для возрождения Донбасса, который будут наполнять разные государства. Москва должна будет вносить пай в виде платежей за аренду Крыма.

«Это вообще украинская классика: они рассматривают и Крым, и Донбасс не как место, где живут люди, которые могут решать, как им жить. Они это рассматривают как некую пустынную территорию, которую надо вернуть Украине. Без людей! Это абсолютно не соответствует каким-либо международным нормам права, гуманности, – считает Владимир Жарихин. – И, кстати, Россия здесь совершенно ни при чем. Этот пункт принципиально не устроит не Москву, а тех жителей Донецкой и Луганской областей, которые не желают оттуда уезжать и хотят жить так, как считают нужным. Между прочим, из-за такого подхода Киева в Донбассе и началась война. По украинской логике получается, что Россия должна теперь завоевать Донбасс, разоружить его жителей, после этого вывезти их к себе и где-то в Сибири заключить под стражу, чтобы они не рвались обратно в родной Донецк... Все эти предложения – бред».

План уже есть. Выполняйте

«Я абсолютно уверен, что этот депутат прекрасно понимал, что никто всерьез даже не примет его предложения. Налицо тот самый случай, когда у человека нет другого варианта обратить на себя внимания, кроме как произнести откровенную глупость. Дешевый самопиар и ничего более», – резюмирует политолог.

Владимир Жарихин уверен: для того, чтобы потушить пожар в Донбассе, не надо придумывать велосипед, а тем более пытаться слать какие-то планы в Вашингтон или Москву. «Строго говоря, план по урегулированию кризиса в Донбассе выработан. Президент России вместе с руководителями Германии, Франции и Украины такой план придумали в Минске. И его поддержал своей резолюцией Совбез генассамблеи ООН, а следовательно, поддержали и США. Но Киев этот план не хочет выполнять и начинает придумывать всякие абсурдные инициативы».

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