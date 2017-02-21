Референдум в Карабахе

21.02.2017 12:27:56

Вслед за Арменией курс на конституционные реформы взяла и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. Однако в плане выстраивания архитектуры государственного управления она двинулась в противоположном направлении.

Жители Нагорного Карабаха на сегодняшнем референдуме голосуют «за» или «против» перехода с нынешней полупрезидентской к президентской модели государственного правления. Таким образом, впервые за много лет Армения и Карабах по специфике госуправления «отдалились» друг от друга, пишет ИАЦ VERELQ.

Согласно новой редакции основного закона, НКР переименуется в Республику Арцах. Это, можно сказать, фасадная часть новой редакции. В содержательном же плане власть в Карабахе становится более централизованной. Должность премьер-министра будет расформирована, правительством напрямую будет руководить глава государства — президент. Он будет избираться путем прямого народного голосования и получит возможность единолично формировать кабмин. Помимо полномочий по назначению и освобождению членов правительства, президент также будет наделен правом законодательного вето, который может оспорить лишь парламентское большинство.

Президент непризнанной республики Бако Саакян уже два раза избирался на должность главы государства и, согласно действующей Конституции, он не может баллотироваться на третий срок. Срок его президентства истекает в этом году, а следующие парламентские выборы пройдут лишь в 2020 году. При одобрении новой редакции конституции трехлетний промежуток (до 2020 года) будет объявлен переходным периодом, в течение которого страной продолжит управлять действующий президент. Затем выборы президента и парламента пройдут в один и тот же день.

Именно в этом видят критики суть конституционных изменений — чтобы правящая группа или отдельные лица в верхушке смогли оставаться во власти. «Не думаю, что целью конституционных изменений является воспроизводство действующей системы власти, поскольку при нынешней конституции ей ничего не мешало воспроизводиться. Тут скорее речь идет о воспроизводстве отдельных лиц и групп во власти», — отметил один из основателей Степанакертского пресс-клуба, главный редактор журнала «Аналитикон» Гегам Багдасрян.

Любопытно, что и в Армении, и в Карабахе в пользу конституционных реформ приводят почти идентичные аргументы — дальнейшая демократизация политической системы, укрепление демократических институтов, повышение их эффективности, уровня управляемости и пр. «Целью конституционных реформ является повышение уровня эффективности и управляемости политической системы. При действующей полупрезидентской модели есть угроза политических кризисов, поскольку может возникнуть ситуация, когда по итогам парламентских выборов большинство мест в законодательном органе займет оппозиция, а президент будет представителем другого политического блока. Тогда возникнет угроза политического кризиса, а такую роскошь Карабах себе позволить не может», — заявил на днях премьер-министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Аналогичную «угрозу» два года назад узрели и в Армении, однако решили ее пресечь переходом к парламентской форме правления. Против идеи перехода к президентской форме правления выступили две представленных в парламенте фракции — АРФ «Дашнакцутюн» и «Национальное возрождение». Единственный представитель фракции «Национальное возрождение», депутат Айк Ханумян считает, что целью конституционных реформ в Карабахе является продление срока президентства Бако Саакяна у власти еще на три года, а также централизация ресурсов и рычагов власти. «А эти перемены лишь приведут к усилению имевших место сейчас в системе власти болячек — коррупция, неравномерное распределение ресурсов, а соответственно и неравномерное развитие страны», — считает оппозиционный депутат.

Между тем, в истории конституционных реформ Нагорного Карабаха важна еще одна деталь. После трехлетнего переходного периода, когда система полноценно будет действовать в условиях новой Конституции, для действующего президента открываются новые возможности. Он может избраться еще на два срока, то есть до 2030 года. В политическом плане это стало возможно после апрельской войны 2016 года, когда внутри Карабаха резко ощущалось общественное стремление к консолидации. Именно, поэтому, как отмечают наблюдатели, многие просто закрыли глаза на перспективу «увековечения» Бако Саакяна во власти. Можно предположить, что в том числе по этой причине ярые поборники парламентской модели правления — депутаты АРФ «Дашнакцутюн» ограничились лишь выступлением против новой редакции конституции в пределах стен парламента, без проведения активной кампании «против».

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