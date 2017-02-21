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Детали
Изменение конституции поддержало 87,6 процента жителей Нагорного Карабаха
|21.02.2017 12:15:21
2,8 процента бюллютеней признали недействительными - это 2202 документа.
Стоит добавить, что наблюдателями в ходе референдума стали гости из 104 стран мира, а также более сотни местных профессионалов. Освещали событие более 80 представителей средств массовой информации.
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