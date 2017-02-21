Изменение конституции поддержало 87,6 процента жителей Нагорного Карабаха

21.02.2017 12:15:21

В Нагорном Карабахе подводят итоги референдума, прошедшего 20 февраля. Уточняется, что явка составила 76,44 процента избирателей. При этом внесение изменений в конституцию поддержало 87,6 процента. Против высказалось 9,7 процента голосовавших.





2,8 процента бюллютеней признали недействительными - это 2202 документа.



Стоит добавить, что наблюдателями в ходе референдума стали гости из 104 стран мира, а также более сотни местных профессионалов. Освещали событие более 80 представителей средств массовой информации.



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2,8 процента бюллютеней признали недействительными - это 2202 документа.Стоит добавить, что наблюдателями в ходе референдума стали гости из 104 стран мира, а также более сотни местных профессионалов. Освещали событие более 80 представителей средств массовой информации.

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