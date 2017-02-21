Украина заблокировала заявление СБ ООН, посвященное Виталию Чуркину

21.02.2017 12:12:26

Все чаще так и хочется спросить: люди, что с вами такое происходит? В очередной раз подобный вопрос повис в воздухе после того, как во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета безопасности ООН, посвященного российскому постпреду Виталию Чуркину, который накануне умер на рабочем месте в Нью-Йорке.

На своей странице в социальной сети Facebook Захарова подчеркнула: "В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе".

Напомним, что накануне вечером из Нью-Йорке пришла трагичная новость. Легендарный российский дипломат Виталий Чуркин, с 2006 года представлявший РФ в ООН, ушел из жизни всего за день до своего 65-летия. В ООН память российского постпреда почтили минутой молчания.

Даже один из главных оппонентов Чуркина Саманта Пауэр, представлявшая США в ООН во время второго срока администрации Барака Обамы, написала в своем Twitter: "Раздавлена уходом постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина". Запомнившаяся яркими словестными баталиями с Чуркиным на заседаниях СБ ООН американский дипломат назвала российского коллегу "маэстро дипломатии и глубоко заботящимся человеком, который делал все возможное для преодоления разногласий между США и Россией".

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.