Встреча с Верховным муфтием

21.02.2017 12:06:42

13 февраля в столице Башкортостана Уфе заведующего отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдара Сафаргалеева принял у себя в резиденции Председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий, Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

В начале беседы, рассказав Верховному муфтию о деятельности возглавляемого депутатом Государственной Думы Константином Затулиным Института стран СНГ, Ильдар Сафаргалеев выразил заинтересованность в налаживании сотрудничества с Центральным Духовным Управлением Мусульман России по актуальным вопросам, относящимся к умме.

Положительно оценив работу ведущего российского исследовательского центра по постсоветскому пространству, Верховный муфтий выразил готовность к взаимодействию, в том числе с использованием возможностей Представительства ЦДУМ в Москве на ул. Касаткина.

В ходе беседы он также остановился на актуальных проблемах российского исламского социума, среди которых в качестве приоритетной выделил необходимость сплочения его рядов для противодействия прикрывающимся исламом экстремистам, которые на волне «лихих 90-х» в немалом числе распространились по всей территории России.

В этой связи Талгат хазрат выразил возмущение раскольническими действиями некоторых региональных духовных управлений мусульман, которые создали ещё одно Централизованную религиозную организацию (ЦРО), так называемое Духовное собрание мусульман России (ДСМР), «которая не представляет и 1/100 части мусульманских общин страны». По его словам, «такое поведение абсолютно кощунственно и совершенно пагубно для, и без того разобщенного, мусульманского сообщества страны».

«В то время, когда мы прилагаем все силы и средства к решению главнейших, как для духовных центров, так и для государства в целом, задач по сохранению межрелигиозного и межнационального мира и согласия, профилактике и противодействию экстремизму и терроризму, воссозданию отечественной школы богословия и развитию религиозного образования, профилактике и оздоровлению общества от социальных пороков, мы получаем очередной удар теперь уже изнутри», - сказал Верховный муфтий.

В этой связи он ознакомил Ильдара Сафаргалеева с текстами обращений к нему председателей региональных духовных управлений мусульман (РДУМ) с осуждением раскола. Среди них председатели РДУМ Оренбургской области Альфит Шарипов и РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

В ходе беседы были затронуты и актуальные вопросы исламского образования. В частности, подготовки к «запуску» в сентябре с.г. Исламской Академии в г. Болгар. По мнению Верховного муфтия, ключевое значение в этом вопросе имеет кадровый состав ее преподавателей, особенно зарубежных. От правильности их вероубеждения (акиды) во многом зависит дальнейшая судьба российского ислама в плане противодействия тлетворному влиянию сектантской идеологии.

В конце встречи заведующий отделом исламских исследований от имени руководства пригласил Председателя ЦДУМ России посетить Институт стран СНГ в ходе его ближайшего приезда в столицу.

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