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Детали
Константин Затулин: Белоруссия в вопросе нефти и газа занимается интриганством
|21.02.2017 11:49:53
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Белоруссия заключила контракт с Ираном на поставку 600 тыс. баррелей сырой нефти в связи с сокращением поставок нефти из России. Возможная логистика поставок - Иран - Одесса морем, затем по железной дороге в Белоруссию. На этот шаг Минск якобы толкает Россия, которая не соглашается продавать газ соседке по достойной, как кажется Александру Лукашенко, цене. В ответ на это Россия сократила на 20% поставки... нефти.
"Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Но свобода, независимость - это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", - заявил Александр Лукашенко.
Почему ответ пришелся на нефть и выиграет ли Белоруссия в сотрудничестве с другими поставщиками - своим экспертным мнением об этом поделился руководитель Института стран СНГ, депутат Госдумы РФ Константин Затулин:
- Белоруссия выживает исключительно при экономической поддержке Российской Федерации, и это, безусловно, взаимосвязано со стремлением Белоруссии участвовать в разных интеграционных объединениях. Однако в силу особенностей политического темперамента Александра Григорьевича Лукашенко, он меньше всего хотел бы одалживать. Он добивается своего путем фактически шантажа и демонстрации независимого поведения, которое болезненно для России в некоторых вопросах.
Нынешний конфликт - а это, безусловно, конфликт, связанный с общей проблематикой и несовпадением интересов сторон - начался в 2015 г. из-за отказа Белоруссии выполнять обязательства по договору по цене на газ. Белорусы произвольно снизили цену на ту, которая ем показалась приемлемой. Хотя и до этого они получали газ по самой низкой цене.
Для того, чтобы оправдать свое поведение, были задействованы всяческие аргументы, которые, однако, не могут перечеркнуть главного обстоятельства – Белоруссия нарушает ей же самой подписанные договоренности, требуя для себя привилегий. Вероятно, в ответ на это Россия решила повнимательней отнестись к поставкам нефти в Белоруссию.
Российская нефть загружает белорусские нефтеперерабатывающие предприятия, а вырабатываемый в результате продукт соседнее с нами государство не только потребляет внутри страны, но и экспортирует. Существовала договоренность, тоже записанная, о том, что доходы от этих излишков они будут делить с Российской Федерацией в соотношении 50/50.
Для того, чтобы закамуфлировать происходящее под "предвзятое отношение к Белоруссии", была организована информационная кампания, апофеозом которой внешне был отказ Лукашенко от Евразийского союза и ОДКБ в Петербурге после нового года, где он не стеснялся в выражениях в отношении России. Он с 90-х годов рассказывал о том, какая Россия коррумпированная, зловредная, при этом не забывая оговариваться, что лучших друзей, чем Белоруссия, у России нет и быть не может.
Мне кажется, что Александр Григорьевич попадает в плен собственной риторики и доморощенного анализа - что в 2015-2016 гг. России будет не до препирательств по газовому вопросу, и переход к новым рынкам создаст для России большую проблему. И тут разногласия по газовому вопросу становятся стимуляторами разногласий по политическим вопросам. Лукашенко надеется, что Белоруссии удастся шантаж, но реальной альтернативы, включая иранскую нефть, у Белоруссии нет. Иранская нефть - "за морем телушка - полушка, да рубль перевоз". Они говорят об иранской нефти, об азербайджанской, но неясно, как она в Белоруссию попадет. Белоруссия занимается интриганством.
Нефть, которая идет в Белоруссию из России, идет по внутренней российской цене. То есть мы вынимаем из своего кармана то, что могли бы заработать на внешнем рынке. А сокращение поставок в Белоруссию означает увеличение возможных поставок на другие рынки по другим, более высоким ценам.