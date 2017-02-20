Между Таджикистаном и Узбекистаном произошел недолет

21.02.2017 11:43:23

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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Из Душанбе в Ташкент после 25-летнего перерыва в понедельник должен был вылететь первый регулярный авиарейс. Исторический перелет так и не состоялся: аэропорт Ташкента не принял самолет, мотивировав это "нерешенными техническими вопросами". Тем не менее, по словам собеседников "Ъ" в Ташкенте, Душанбе и Москве, через четверть века после распада СССР в отношениях между двумя среднеазиатскими партнерами России наконец началось потепление.

"Это событие стало возможным благодаря готовности лидеров двух стран идти навстречу друг другу",- заявил после запуска технического рейса Душанбе-Ташкент, происшедшего 10 февраля, гендиректор таджикской авиакомпании Somon Air Томас Халлам.

На понедельник был запланирован первый регулярный рейс, на который купили билеты 26 пассажиров (стоимость билета сравнима со средней зарплатой в Таджикистане). Но перелет так и не состоялся. Как сообщила пресс-служба Somon Air, за несколько часов до вылета аэропорт Ташкента отказался принять самолет из Душанбе, объяснив это отсутствием двустороннего соглашения и "нерешенными техническими вопросами".

"Вполне возможно, что сыграли свою роль оба фактора: и техническая неподготовленность, и политическое решение, - считает российский эксперт, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.- Узбекистан мог посчитать, что сближение идет слишком быстро, и решил его притормозить. Впрочем, общая тенденция на сближение не изменится".

Риторика лидеров двух стран в отношении друг друга изменилась сразу после избрания на пост президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. "В Таджикистане вас знают и уважают как сторонника последовательного развития отношений дружбы, добрососедства и многогранного сотрудничества между нашими странами",- написал в поздравительной телеграмме президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

С узбекской же стороны примечательным стало отсутствие традиционной жесткой риторики в адрес Душанбе на фоне активизации строительства таджикской стороной Рогунской ГЭС - ранее любое упоминание об этом вызывало обвинения в адрес властей Таджикистана. Их уличали в попытке дестабилизировать экологическую ситуацию в регионе.

"Это пока не кардинальная перестройка внешней политики, но изменения в отношениях Ташкента и Душанбе налицо",- заявил он "Ъ", добавив, что "снижение напряженности в отношениях между центральноазиатскими государствами отвечает как их собственным интересам, так и интересам России" – считает Андрей Грозин.

Важность начавшегося потепления объясняется и тем, что 4,8% населения Узбекистана - этнические таджики, а доля узбеков в Таджикистане, хоть и неуклонно уменьшается, по официальным данным, составляет более 10%.

Нормализация отношений пока не привела к сближению позиций сторон по ключевым вопросам, которые в свое время стали причинами конфронтации между Ташкентом и Душанбе. Это Рогунская ГЭС, спорные территории и слабозащищенная таджикско-афганская граница.

"Таджикская государственная пропаганда превратила этот проект в национальную идею,- сказал Андрей Грозин.- Отказаться от него значит потерять лицо". По мнению господина Грозина, в итоге узбекские власти все же попытаются повлиять на потенциальных зарубежных инвесторов проекта, чтобы затормозить строительство. Возможность неформальных договоренностей между Душанбе и Ташкентом эксперт поставил под сомнение, добавив, что строительство ГЭС "противоречит объективным национальным интересам Узбекистана".

Кирилл Кривошеев

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